李四川聲量增4萬負評也飆 蘇巧慧：我與沈伯洋持續陽光正面談願景

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與副總統蕭美琴一起到板橋後埔福德宮參拜，被問到國民黨新北市長參選人李四川近一周聲量逆勢增加4萬多筆，但負評也同步攀升。蘇巧慧表示，她與台北市長參選人沈伯洋在選戰過程中，都持續以正面、陽光的方式談城市政見與願景，希望城市能持續進步、升級，也希望繼續保持這樣的方向。

蘇巧慧表示，從民調趨勢可以看到，越來越多人支持她，她認為新時代的選戰，選民想看到的是市長的執行力、創意、活力及協調力，藉此判斷誰最適合成為下一任城市領導人，會繼續保持這樣陽光正面的態度，迎接城市的新時代。

李四川日前在社群發布吃鬍鬚張的影片，被網友質疑新北魯肉飯選擇很多，蘇巧慧說，只要是合法經營、符合衛生標準的餐廳都會支持，也透露辦公室平常也會訂鬍鬚張便當，自己覺得會議便當真的蠻好吃的。

至於自己推薦的新北魯肉飯，蘇巧慧則說，每個人心中都有自己的100分，如果問她自己，最常吃的是三重的今大魯肉飯，以及板橋湳雅夜市的滷肉飯，每個人都有自己的100分，但每一項特色都會支持，未來如果擔任市長，也希望振興觀光產業、活絡商圈，帶動經濟發展，讓餐廳的生意興旺，這就是她市長的責任，一定會努力做到。

李四川日前接受專訪時稱蘇巧慧是民代「用嘴巴說得比較多」，自己則是「雙手做得比較多」，蘇巧慧表示，一個城市的市長不只要有執行力，也要能統合、協調，整合不同專家意見、匯聚城市各種聲音，這些都是重要的工作，新的時代也要把城市故事說好，將城市行銷到全世界，她認為這些能力都是首長的重要特質，希望大家會看到蘇巧慧是有這樣特質的人。

網友翻出沈伯洋10年前在臉書發文，當時蘇巧慧也曾留言，如今兩人分別參選雙北市長，被形容為「並肩作戰」，蘇巧慧表示，她與沈伯洋在美國念書時就認識，當時就有許多討論，從學業到各自的事務，10年來兩人也一直對國家有使命感、對台灣有強烈關懷，希望為台灣多做一點事。

蘇巧慧表示，沈伯洋參選後，一開始有人認為沈伯洋太弱、會拖累她，現在又有人認為沈伯洋聲量太強、可能掩蓋她，她一直都對他很有信心，也對自己很有信心。

她說，兩人會一起努力，也常常同框、討論政見及城市願景，未來也會繼續保持合作，既競爭又合作的態度，畢竟雙北一起好，台灣就會好，這也是雙北市民會想看到的，兩座城市一起前進、一起變好。