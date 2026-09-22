地檢署已認證沒問題還拿來抹黑 吳宗憲競辦轟林國漳陣營謊話連篇

針對宜蘭縣長參選人林國漳陣營批對手吳宗憲當檢察官時縱放人犯，急著去新北市府當官一事。吳競辦今天表示，林陣營為了轉移「收費替詐團洗錢犯開脫」問題，竟翻出6年前的媒體錯誤報導進行抹黑，事實上桃園地檢署的新聞稿早已證實吳宗憲辦案絕無拖延，也認證澄清「縱放人犯有誤會」，林陣營又在抹黑、說謊欺騙鄉親？

吳宗憲「縱放、急著當官」一事，吳宗憲競選辦公室今天嚴正譴責，這不是抹黑，什麼才是抹黑！提出3點回擊，並強調吳宗憲面對問題都直球對決，不像林國漳心虛閃躲。

繼上次行政院長卓榮泰遭林國漳「12000點、但是『點』超小」的看板誤導，輔選時直接講成「12000元」之後，今天蘇巧慧來輔選，再次被林國漳的說詞欺騙、錯誤背書，發言稱林的辯護都是因「公益法扶」指派；事實上，這些備受質疑的性侵、詐欺案件全都是林國漳「自選、收費接案」。

競辦表示，林國漳陣營宣傳與公開發言根本是謊話連篇，一連串抹黑吳宗憲，如今面對質疑，才說大家不要丟泥巴，反觀藍營與吳陣營所質疑的有哪一項不是事實？請林國漳不要汙辱宜蘭人的智商。

每位日夜辦案、除暴安良的檢警同仁，背後都是犧牲家庭和健康在守護社會的血汗付出。吳宗憲當了20年檢察官、偵破無數件殺人、強盜等重大刑案，始終堅持站在被害人這一邊，更曾多次榮獲行政院、法務部頒獎表揚。

但是林國漳律師面對國民黨團立委質疑時，為了遮掩自己收律師費替重大詐騙與性侵犯開脫的爭議，竟然偽稱「法扶案件」，還拿出早就被地檢署認證全無違失、且媒體報導有誤解的案件進行抹黑。

林國漳團隊造謠吳宗憲「縱放、求官丟案件」，但109年6月23日桃園地檢署官方新聞稿早就指出，吳宗憲積極偵辦凶殺案，案發地點連一支監視器都沒有，吳前檢察官以車追人、聲押4人，逐步揪出全案19名嫌犯。桃檢證實絕無拖延，且澄清「縱放人犯實有誤會」，顯然林陣營又在抹黑吳宗憲。

競辦強調，擔任新北市府法制局長的薪資待遇遠遠比不上檢察官，如果不是胸懷絕大的服務公益熱誠，怎可能放棄優渥的司法官終身職待遇，何來求官之說？完全不符合邏輯。

針對林陣營抹黑「吳宗憲反常要求被害人和解」？桃檢新聞稿也清楚載明：是凶嫌的律師主動提議賠償，經吳宗憲當庭詢問、家屬親口同意後才轉介調解，考量原因是希望讓死者的父母與年幼孩子儘早取得賠償金，度過生活難關，懂法律的林國漳團隊竟把這份同理被害人家屬的心，抹黑成惡意，何其冷血。