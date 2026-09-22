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大貓水上氣球入港測試 童子瑋盼更多人留基隆
民進黨基隆市長參選人童子瑋引進黃阿瑪IP，大貓水上氣球下午拖入基隆港測試，為24日晚間7時開幕做好準備，童子瑋盼透過活動，讓更多人走進基隆、留在基隆。
童子瑋攜手台灣知名IP「黃阿瑪的後宮生活」，引進15公尺高的大貓水上氣球，下午1時許，大貓在前後兩艘拖船帶領下，童子瑋搭乘前方拖船，陪伴大貓緩緩抵達海洋廣場前水域，展開定位等測試。
童子瑋受訪表示，辦理「基隆400童樂會」的意義，除讓大家回顧基隆400年來的發展，也要展望未來，最重要的是在基隆400年的這一刻，留下城市重要記憶。
童子瑋指出，將大貓引進基隆港，希望能從孩子與家庭的角度出發，讓大家更認識基隆、走進基隆、留在基隆、回到基隆。活動從24日晚間7時開幕，展出兩個月，開幕當晚將安排神秘嘉賓出席點燈，請大家拭目以待。
對於大貓拖入港過程中，因拖船供電問題使得大貓一度洩氣，童子瑋說，大貓進港時要保持充氣狀態，拖船必須持續供電不能開冷氣，雖然一路悶熱約3小時，但測試的意義就是為開幕儀式做好萬全準備，希望讓大家看得更開心。
談及台北市長選情民調，童子瑋說，大貓拖入港過程中又因纜繩斷裂，處理問題時他在基隆港就感受到「洋流」帶來的劇烈震動，相信一定會有更多人關注北台灣的未來發展，盼基北北桃共同努力。
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