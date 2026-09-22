搶攻綠營本命區！大同區輸蔣萬安逾15個百分點 沈伯洋今晚急排夜市掃街

年底選戰倒數67天，民調專家戴立安、信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，民進黨參選人沈伯洋僅落後現任市長蔣萬安1.2個百分點，不過被視為綠營鐵票倉大同區卻輸給蔣逾15個百分點，沈表示自己會繼續努力，也會安排大同區行程讓民眾更認識他，而競辦也隨即安排到今晚到延三夜市掃街。

根據民調顯示，蔣萬安在北投、松山、信義、大同、文山領先；沈伯洋則在士林、南港、內湖、中山、中正、萬華、大安佔優勢，不過過去被視為綠營鐵票倉大同，沈竟然落後15.8個百分點，沈表示，各式各樣原因都會有，有落後就表示他的努力不夠，這幾天也會到大同區希望讓大同區的民眾更認識他。

而沈伯洋也馬上做出應對策略，下午競選辦公室就發布採通，晚上19時30分將到大同區延三夜市掃街，而沈昨天也說夜市部分大致上也都掃完，目前只剩下延三夜市、士林夜市尚未掃街拜票，是否能夠在落後行政區也能帶起洋流，值得關注。

而沈伯洋今天下午出席活動也被問到近期形象改變，甚至有網友把他跟新竹縣長參選人鄭朝方做成雜誌封面照片，沈笑稱，「他帥太多了我高攀不起。」也期待有更多市政交流，至於回應從以前都沒變過很「做自己」，但原則就是就事論事，只要是自己原則、價值觀，在這個框架裡面，都很希望能針對事情來做討論。