民調掀熱議 蔣萬安：不因一次民調數據就定義哪區贏、哪區輸

年底選戰倒數67天，信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。對於這分民調蔣在過去藍營優勢區，如港湖都落後沈，本命區中山區也落後？蔣下午說，不會因為一次民調數據，就來定義哪一區贏、哪一區輸。

蔣萬安今天下午出席北市115年運動有功團體及人員表揚典禮，對於信民協會公布的最新北市長民調，蔣說，每個陣營都有自己的選戰策略，他也有自己的節奏。他也不會因為一次的民調數據，就來定義哪一個區贏、哪一個區輸。

蔣說，對他來講，就是持續勤走臺北市12個行政區。如昨天到南港的生技隧道，晚上見證川端橋的重現；今天上午到了萬華，看整個街區改造的成果。就持續用各項的市政建設，來爭取市民的認同。

媒體問蔣，怎看這分民調顯示，49歲以下的年輕選民落後沈伯洋？後續會加強什麼選戰策略？蔣萬安說，一樣包括從交通、都更、育兒等各項政績，他就是不斷地推出各項照顧市民政策。會持續一步一腳印，透過這樣子的方式，讓民眾支持、讓民眾認同。

媒體也追問，這分民調數據，有許多民眾支持換黨做？蔣萬安說，這段期間大家其實也看得很清楚，民進黨全黨總動員在打這場選戰。他希望所有支持台北市過去這段期間推出各項政策、進行各項建設的朋友，也能夠站出來，和我們一起讓台北市不斷地往前邁進。