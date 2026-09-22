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影／鬍鬚張遭網友出征抵制 蘇巧慧：鬍鬚張的會議便當真的很好吃
鬍鬚張第三代張耀升因支持台北市長蔣萬安連任，遭網友出征並揚言抵制。民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午前往後埔福德宮參拜時表示，只要是合法經營、符合衛生標準的餐廳都會支持，她的辦公室也都會訂鬍鬚張的便當，並強調鬍鬚張的會議便當真的很好吃。
蘇巧慧表示滷肉飯每個人心中都有自己的100分，自己最常吃的是三重「今大魯肉飯」，每一個特色他都會支持，希望能夠讓觀光產業振興並活絡市場，畢竟能夠帶動經濟的發展，讓餐廳的生意能夠興旺，這就是市長的責任。
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