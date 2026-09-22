中市3所學校跑道和球場獲整建經費 何欣純說另兩校也有望獲核定

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天表示，台中市5所學校的操場跑道及球場因老舊破損需要改善，總經費2983萬元。其中大里立新國小多功能球場整建中央核定252萬元、青年高中跑道修建774萬元、霧峰國小綜合球場整建272萬元，3案核定總經費共1298萬元；中央補助7成，其餘3成由地方或校方自籌。

另外，北區健行國小與南區國光國小的跑道及周邊設施整建經評估也有急迫改善需求，何欣純也說「相關計畫有望獲得核定。」

何欣純帶來這些好消息，上午並在同黨市議員陪同下赴5所學校實地勘查。她表示，孩子每天上課、運動的安全不能等，面對校園運動場地老舊、龜裂及反覆修補的問題，中央地方要一起合作，加速校園設施改善，共同全速全力建設大台中，讓孩子擁有更安全且優質的學習與運動環境。

何欣純說，學校一方面努力維護，但仍需要修建計畫爭取經費完整改善，今天的考察就是希望全力爭取中央的經費挹注，降低地方政府的負擔，讓陪伴孩子長大的校園生活場地，能夠重新整建。

她說，學校設施設備的更新整建不分公私立，校園的孩子都是台中的孩子，先前提出不分公私立國中小營養午餐全面免費，未來營養午餐還要大升級。

包括市議員謝家宜、陳雅惠、黃守達、江肇國、李天生、林德宇、張芬郁等人上午都陪同勘查。