快訊

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

路透：消息人士稱習近平擬依《八一七公報》 施壓川普停止對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

信民民調沈伯洋看好度輸36個百分點 綠議員談未來策略「基層勤走」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
戴立安民調今天公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。圖／戴立安民調提供
戴立安民調今天公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。圖／戴立安民調提供

台北市信民協會今公布台北市長選舉最新民調，市長蔣萬安與民進黨北市長參選人沈伯洋民調僅差1.2個百分點，不過看好度蔣萬安57.8%，領先沈伯洋的21.3%。民進黨北市議員認為，看好度高的原因主要是傳統北市藍大於綠的印象，可以觀察之後幾次民調狀況；而沈伯洋的魅力就在於個人近距離接觸，「策略就是基層多勤走。」

2026九合一選舉

民進黨北市議員許淑華表示，看好度部分蔣萬安高於沈伯洋，主要是台北市的傳統結構藍大於綠、國民黨組織，所以支持沈的民眾還是多少會擔心選不選得上，數字的落差是正常。至於蔣萬安施政不滿意度41.6%，從總質詢時期的回應可以看出對於市政完全沒有進入狀況，支持度會下降。

許淑華說，從支持度近五五波態勢，現階段如何打動中間選民、淺藍，以及支持者出來投票是很重要。她觀察，沈伯洋最大魅力在於面對面接觸，接觸過沈的人就會成為幫忙拉票者，「現在選舉策略就是基層多勤走。」

民進黨北市議員簡舒培說，對於蔣萬安看好度仍高於沈伯洋，主要是現任市長優勢加上台北市過去都是國民黨優勢區，但經過這次民調出爐後，沈的支持者可能為從原本以為自己是少數的情況，漸漸將看好度拉高，「可以再觀察後續的幾次民調狀況。」

「罷免是仇恨動員和選舉不同；選舉是合約到了，換掉你剛好。」簡舒培說，傳統選舉節奏，到了後期就是互相拚場，但沈伯洋厲害的地方是非傳統造勢場，而是能展現個人魅力的掃街。

她說，所以如何將掃街時的人潮、隱性支持者動員出來，不僅是投給沈伯洋，也投給民進黨議員參選人，這部分就是市黨部、競總的規畫。

另外，對於國民黨質疑，民調抽樣結果泛綠民眾高於泛藍。簡舒培分析，若以這樣論點來看，在剩下2個月要選舉會投給誰的問題中，傳統綠營的票倉的大同區，投給蔣萬安高達47.3％、沈伯洋為31.5％，質疑也不攻自破。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）與現任台北市長蔣萬安（左），最新民蔣支持度為41.7%，沈支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）與現任台北市長蔣萬安（左），最新民蔣支持度為41.7%，沈支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。聯合報系資料照

2026九合一選舉 民調 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鬍鬚張挺蔣萬安遭綠營出征 李四川：我已買滷肉飯來吃

紓解塞車 南港生技園區聯外道28日通車

徐功凡頻赴陸再惹議 民進黨示警：紅色勢力進地方 台辦接待疑介選

反制高虹安一枝獨秀！莊競程、何志勇破天荒同台論政

相關新聞

蔣萬安、沈伯洋新民調 陳冠安：台北一夕間綠到出汁？藍白小於綠？

年底選戰倒數67天，信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋40.5％，兩人差距僅1.2個百分點，由於這分民調所做台北市樣本結構「綠大於藍加白」，國民黨港湖議員參選人陳冠安舉2024年台北市的政黨票數據問，「台北一夕之間綠到出汁？」

蔣萬安、沈伯洋民調拉近？黃揚明點出「整體樣本結構最綠的一分」

年底選戰倒數67天，信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。不過媒體人黃揚明今天點出關鍵，他說，這分民調所做的台北市政黨結構，是他目前看到「台北市整體樣本結構最綠的一分」，「綠大於藍加白」，他認為民調機構應說明。

民調僅差蔣萬安1.2%？柳采葳點出數據離奇結構「幫沈伯洋打雞血」

台北市信民協會今公布台北市長選舉最新民調，爭取連任的台北市長蔣萬安僅領先民進黨台北市長參選人沈伯洋1.2百分點。國民黨發言人、台北市議員柳采葳質疑，這分民調為了幫沈伯洋打雞血拉抬聲勢，抽樣居然出現泛綠高達37.5%、泛藍只有28.4% 的離奇結構。

信民協會民調首都之戰僅差1.2％？張斯綱曝理事長曾要求蔣萬安驗DNA

台北市信民兩岸研究協會今公布台北市長選舉最新民調，力拚連任的市長蔣萬安41.7%、對手民進黨參選人沈伯洋40.5%。國民黨北市議員張斯綱今點出這份民調的政治色彩，委託單位是有力推大罷免的曹興誠影子，理事長是出書要求蔣萬安驗DNA的黃清龍。

施政表現滿意度達七成 高虹安：以有感施政爭取支持

新竹市長高虹安年底欲爭取連任，匯流民調今公布高虹安施政表現滿意度達七成，另有超過六成五民眾支持高虹安市長競選連任，同時獲近半民眾表態支持；對此，高虹安表示，感謝市民的肯定，未來將會持續在市政上以政績回應，針對不滿意的部分也將會積極檢討，以有感施政爭取支持。

李四川聲量增4萬負評也飆 蘇巧慧：我與沈伯洋持續陽光正面談願景

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天與副總統蕭美琴一起到板橋後埔福德宮參拜，被問到國民黨新北市長參選人李四川近一周聲量逆勢增加4萬多筆，但負評也同步攀升。蘇巧慧表示，她與台北市長參選人沈伯洋在選戰過程中，都持續以正面、陽光的方式談城市政見與願景，希望城市能持續進步、升級，也希望繼續保持這樣的方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。