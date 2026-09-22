陳亭妃「交通七彩行」AI動畫曝光 四橫三縱、軌道串聯

陳亭妃今在競選總部發表「交通七彩行」AI動畫政見，將加速推動現有四橫三縱快速道路、軌道路網，到觀光輕軌、糖鐵五分車及自行車道，勾勒「路路相通、城鄉共榮」的交通願景。

陳亭妃表示，交通不是單一攸關城市競爭力、產業發展與市民生活品質的基礎工程。而「交通七彩行」以現有四橫三縱快速道路為骨架，串聯國道1號、國道3號及台61西濱快速道路，並搭配鐵路地下化、立體化與台南捷運路網、公車系統讓溪北、溪南、山區、沿海與市中心彼此串聯，打造更完整交通系統。

據知，陳亭妃提出的「交通七彩行」，包括有原有路網加速推動，也包含新的計劃；陳指出，台南捷運不能只看單一路線，而要從整體路網思考，除既有藍線，也要加速推動藍線延伸、深綠線及紅線等重要路網規劃，逐步形成更完整半環狀捷運系統。

陳亭妃強調，交通建設往往需要長時間推動，更不能等到城市發展後才開始規劃，因此必須提早布局、分期推動，讓交通建設與產業、觀光同步前進，「交通一通，人才能進來；人聚集了，城市才會有活力。」

民進黨台南市黨部執行長陳怡珍會後補充，陳亭妃也提出計畫結合溪北糖鐵五分車、觀光輕軌及自行車道來加速推動，讓大眾交通運輸相對弱勢溪北地區能受惠。讓交通不只是「通勤」，也能串起台南的產業、農業、文化、觀光與日常生活。

陳亭妃今也宣布競選團隊推出9款「妃妃泰迪熊」正式開賣，每隻售價1680元。9款泰迪熊各自代表一項使命與任務，包括「叫我第一名」、「農家」、「豐漁」、「守護」、「科技」、「魔法」、「軍人」、「警察」及「鐵馬妃妃泰迪熊，從農業、漁業、科技、治安到國防、交通與城市守護，都象徵著不同面向台南力量。

陳亭妃今也宣布競選團隊推出9款「妃妃泰迪熊」正式開賣，每隻售價1680元。記者謝進盛／翻攝