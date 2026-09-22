台中市議員參選人鄭伯其被檢調帶走？妻子證實：靜待調查

台中市議員參選人鄭伯其傳出上午被檢調人員帶走，家人已證實此事，但表示目前僅能靜待司法調查，也相信還還鄭伯其清白。

鄭伯其的妻子中午仍守在家裡，對於丈夫為何被帶走表示完全不知情，而且說他不是現任市議員，大家怎不把注意力擺在現任者身上。她表示，會靜待司法偵辦，並在靠一段落之後跟社會說明。

雖然有媒體報導鄭伯其昨晚被警方帶走，但轄區霧峰警分局已否認此說法，並表示案件並不是他們辦的，目前正了解相關情形。

據了解，鄭伯其原本是黨齡20年的老黨員，先前也曾任大里區里長，在地方耕耘甚久並企圖再更上一層樓。

鄭伯其要參與的大里霧峰選區應選6席，國民黨評估地方選區，認為僅有兩席空間，並以現任優先原則提名市議員林碧秀及蘇柏興競選連任。鄭伯其上屆以些微差距落選，因此仍積極爭取下屆參選提名，不過未獲提名。

國民黨人員日前曾主動拜訪鄭伯其，並在雙方溝通後，鄭伯其以「不想傷害黨」、「維護和諧」下決定退黨。但他一直認為黨不該剝奪黨員參選的權利，後來正式登記參選到底。

另外，「台灣前進陣線」成立「2026議員參選人刑事案件紀錄」號稱是民間版選舉公報網站。有民眾以其內的判決內容在網路上批評台中市議員參選人鄭伯其，指他曾因傷害等罪被判刑，憑什麼參選大里、霧峰市議員？鄭伯其認為這已涉嫌違反選罷法及妨害名譽罪，因此日前向警方提告，對象是一個網站和兩名貼出內容，警方已受理。