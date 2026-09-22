影／全台最大茶產區 茶菁價格腰斬慘崩…中央出手救火了

南投名間是國內最大茶產區，但近期茶菁價格崩跌，每台斤腰斬至13元，茶農喊苦，公所盼政府收購穩價，農業部農糧署提出每公斤補助3元，經民進黨縣長參選人温世政爭取，農糧署原則同意提高至每台斤3元，以協助茶農穩定收益。

名間鄉公所今天（22日）於松柏嶺遊客中心舉辦「名間鄉茶菁收購穩定措施座談會」，當地鄉長陳翰立、行政院顧問温世政、農糧署署長姚士源、名間鄉農會、茶農、茶商、製茶業者代表等，針對近期茶菁價格慘跌及產業因應措施交換意見。

名間鄉長陳翰立指出，名間全鄉茶葉種植面積逾2200公頃，是全國最大茶葉產區，主要支應手搖飲、外銷市場等商用茶，但受手搖飲提高果汁比例、外銷需求下降，加上焚化爐興建預期心理造成部分契作商撤出，導致產地茶菁價格慘崩。

「茶菁價格腰斬砍了大半，根本賠錢賣。」林姓茶農說，家中茶園已從公公傳到兒子這代，她種茶務農一輩子，看著收購價格從每台斤30多塊錢，跌到現在只剩13元，創近年新低，別說肥料，光是灌溉水費就快要不夠付，真的入不敷出。

由於，茶葉近年頻受國際市場、外銷需求、整體農產供需環境變化等影響收購價格，公所希望政府比照稻米、花生等建立穩定價格機制，並針對茶菁價格崩跌況況，盼中央研議每公斤3元提供收購補助，提高茶商及製茶業者持續收購意願。

但温世政認為，茶菁收購價已達近年低點，影響茶農生計，也關係到製茶、運輸、加工及飲料供應鏈，若補助強度不足，恐難提高收購端進場，因此替農民請命，建議將補助提高為每斤3元（約每公斤5元），讓穩價措施更貼近產地實際需求。

農糧署長姚士源說，原則上同意朝每台斤3元方向辦理補助，其中茶農每台斤補助2元，1元補助茶商、製茶廠鼓勵收購，讓茶農每台斤收購價格能維持在15元，將採委辦方式來免除地方配合款，收購以實際淨重計算，每分地上限800斤。

南投名間茶菁價格崩跌，每台斤腰斬剩13元，茶農喊苦，當地公所22日舉辦「茶菁收購穩定措施座談會」。記者賴香珊／攝影

南投名間茶菁價格崩跌，每台斤腰斬剩13元，當地公所舉辦「茶菁收購穩定措施座談會」爭取收購補助，農糧署長姚士源（站立者）原則上同意以每台斤3元提供收購補助。記者賴香珊／攝影

南投名間是國內最大茶產區，但受國際市場、外銷需求、整體農產供需環境變化等影響，近期茶菁價格崩跌，每台斤腰斬剩13元，茶農喊苦。記者賴香珊／攝影

南投名間茶菁價格崩跌，每台斤腰斬剩13元，茶農喊苦，民進黨縣長參選人温世政（站立者）替農民請命，向中央爭取每台斤收購補助3元。記者賴香珊／攝影

南投名間是國內最大茶產區，但受國際市場、外銷需求、整體農產供需環境變化等影響，近期茶菁價格崩跌，每台斤腰斬剩13元，茶農喊苦。記者賴香珊／攝影

南投名間茶菁價格崩跌，每台斤腰斬剩13元，茶農喊苦，當地鄉長陳翰立（右）及民進黨縣長參選人温世政（左）替農民請命，向中央爭取每台斤收購補助3元。記者賴香珊／攝影

南投名間茶菁價格崩跌，每台斤腰斬剩13元，當地公所舉辦「茶菁收購穩定措施座談會」爭取收購補助，農糧署長姚士源（站立者）原則上同意以每台斤3元提供收購補助。記者賴香珊／攝影

受國際市場、外銷需求、整體農產供需環境變化等影響，南投名間茶菁價格崩跌，每台斤腰斬剩13元，茶農喊苦。記者賴香珊／攝影

南投名間是國內最大茶產區，但受國際市場、外銷需求、整體農產供需環境變化等影響，近期茶菁價格崩跌，每台斤腰斬剩13元，茶農喊苦。記者賴香珊／攝影

南投名間是國內最大茶產區，但受國際市場、外銷需求、整體農產供需環境變化等影響，近期茶菁價格崩跌，每台斤腰斬剩13元，茶農喊苦。記者賴香珊／攝影