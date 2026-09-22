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信民民調僅落後蔣萬安1.2%...沈伯洋：藍未表態率高 仍會勤走基層

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
戴立安民調今天公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。圖／戴立安民調提供
戴立安民調今天公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。圖／戴立安民調提供

年底選戰倒數67天，民調專家戴立安、信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，爭取連任的台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。而過去視為藍營大本營大安區民調沈也領先，不過綠大於藍的大同區沈竟落後。沈下午出席活動被問到民調表示，不管怎樣都是落後，且北市藍營支持者大多未表態，仍會勤走基層，開發更多支持者。

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沈伯洋表示，從參選開始各家做的民調可以發現，綠營支持者表態率比藍營支持者來得高，但並不代表台北市綠營支持者比藍營支持者多，可能只是不願表態，每個地方都有贊成也有反對者，對他來說每個意見都很重要，會持續多跑，勤走基層。

而目前民調僅落後1.7%，沈伯洋說，不管落後多少都是落後，作為挑戰者要不斷精進，從民調來看還是有很多市民不一定認識他，甚至認識他也不一定信任，就算真的信任也未必60幾天投票後可以繼續保持，除了鞏固現有的支持者外，他會持續拓展還沒有被發覺的地方，讓更多選民認識他，追上民調。

不過昨天有藍議員質疑該協會背後有聯電創辦人曹興誠影子？蔣萬安今早被問到則笑著反問，「你說那一位大罷免的曹興誠嗎？呵呵呵。」

沈伯洋說，民調準不準當然跟背後主持人很有關係，但戴立安過去有長久公信力，且民調樣本、加權、解讀這些都涉及專業，若認為這份民調有問題就拿出科學證據，不要一句話質疑這個專業、背後有誰，諷刺蔣包含市政議題也是「回歸專業對很多人來講有這麼難？」

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）與現任台北市長蔣萬安（左），最新民蔣支持度為41.7%，沈支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）與現任台北市長蔣萬安（左），最新民蔣支持度為41.7%，沈支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。聯合報系資料照

蔣萬安 沈伯洋 民調 2026九合一選舉 台北市選舉

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