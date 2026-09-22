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「洋流」何時來？陳亭妃：28日先北上相挺沈伯洋

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
投入台南市長選舉的民進黨立委陳亭妃今表示，28日將北上出席活動力挺沈伯洋。記者謝進盛／翻攝
投入台南市長選舉的民進黨立委陳亭妃今表示，28日將北上出席活動力挺沈伯洋。記者謝進盛／翻攝

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日人氣竄升颳起「洋流」旋風，投入台南市長選舉的立委陳亭妃今受訪被問到「洋流」何時來台南表示，28日會北上相挺，要率先把台南人力量帶到台北，用「妃常旋風」支持「洋流」。

2026九合一選舉

陳亭妃今在競選總部發布「交通七彩行」AI動畫政見及9款「妃妃泰迪熊」正式開賣，被詢問「洋流」話題時，陳亭妃強調，用「妃常旋風」支持「洋流」，讓「台北順起來、台南妃起來！」

她指出，沈伯洋全力打拚台北市長選舉，因此，更要集氣把所有的力量集結起來，所以她率先在9月28日下午 2點北上出席「台南之友挺沈伯洋後援會」，要把台南所有支持的力量，呼朋引伴一起支持台北沈伯洋。

投入台南市長選舉的民進黨立委陳亭妃今表示，28日將北上出席活動力挺沈伯洋。記者謝進盛／翻攝
投入台南市長選舉的民進黨立委陳亭妃今表示，28日將北上出席活動力挺沈伯洋。記者謝進盛／翻攝

陳亭妃 沈伯洋 泰迪 2026九合一選舉

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