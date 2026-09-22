施政表現滿意度達七成 高虹安：以有感施政爭取支持

新竹市長高虹安年底欲爭取連任，匯流民調今公布高虹安施政表現滿意度達七成，另有超過六成五民眾支持高虹安市長競選連任，同時獲近半民眾表態支持；對此，高虹安表示，感謝市民的肯定，未來將會持續在市政上以政績回應，針對不滿意的部分也將會積極檢討，以有感施政爭取支持。

高虹安競選辦公室表示，民調數據不只是對過往施政成果的檢驗，更是提醒市府不能放慢腳步的動力，未來將持續秉持「市民優先、市政先行」的精神，全力推進各項建設。

在相關的施政表現調查中顯示，民眾對市府在財政紀律、育兒支持、長者福利及數位教育，以及發放每胎6萬元生育津貼、推動好孕專車乘車券及免費到宅坐月子服務等減輕新手父母育兒壓力與照顧孕婦的作法獲得高度肯定。

另外，市府擴大「敬老愛心卡」使用範圍至特約藥局與在地農會，發放規畫調升至1200點並提供健保費補助，關懷高齡長者的政策滿意度更高達87.1%。

高虹安競選辦公室指出，市府積極清理過去留下的工程爭議與合約瓶頸，同時推進通學步道、校舍重建、交通瓶頸改善與智慧交通路網建置及基礎下水道建設等實質工程，一步一腳印讓建設重回正軌。

高虹安競選辦公室表示，選舉一到，就有競選對手以抹黑、不實的言論，甚至造謠攻擊，但這份民調剛好直接打臉民進黨對手的不實指控，如果市政真有停滯，何來會有高達七成以上的施政滿意度，這份民調正是市民對高虹安市長與團隊施政肯定的證明。

高虹安競選辦公室說，民調數據不只是對過往施政成果的檢驗，每一份民調都是市民給團隊的提醒，而不是可以停下腳步的理由。未來將持續秉持「市民優先、市政先行」的精神，對於市民肯定的政策持續深化，對於仍有不足的地方虛心檢討、加速改善，全力推進各項建設。

該民調顯示，高虹安施政表現獲得70.4%的滿意度，不滿意僅26.5%；另外，這項調查也針對市府整體表現進行調查，結果也有高達72.5%的市民表示滿意。其中在「市府維護公共財政健康與減債的表現滿意度」達72.5%；「市府減輕新手父母育兒壓力與照顧孕婦的作法滿意度」更有高達84.4%的民眾表示滿意；「市府關懷高齡長者與提升福利便利性的作為滿意度」更高達87.1%；「市府導入智慧科技、優化校園教學品質的表現滿意度」79.5%。

此外，針對「新竹市長選舉」的調查結果，有65.8%的市民支持高虹安競選連任，交叉分析也顯示，高虹安獲68.4%的國民黨支持者支持，獲56.3%民進黨的支持者支持，獲73.6%民眾黨的支持者支持，中間選民則有70.2%支持。在登記參選的三位參選人中，高虹安獲49.5%的支持度居冠，勝過民進黨莊競程的25.7%。何志勇僅獲6.1%。