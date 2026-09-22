信民協會民調首都之戰僅差1.2％？張斯綱曝理事長曾要求蔣萬安驗DNA

台北市信民兩岸研究協會今公布台北市長選舉最新民調，力拚連任的市長蔣萬安41.7%、對手民進黨參選人沈伯洋40.5%。國民黨北市議員張斯綱今點出這份民調的政治色彩，委託單位是有力推大罷免的曹興誠影子，理事長是出書要求蔣萬安驗DNA的黃清龍。

張斯綱今天在臉書表示，選舉最怕的是從頭到尾都有人喊「穩了」，喊到大家都以為少自己一票沒差，最後恐怕只剩「穩死」。

他說，今天公布的台北市長民調，綠營從昨天就開始高呼「有大事要發生」。再看看委託單位「台北市信民兩岸研究協會」，背後有力推大罷免的曹興誠影子，理事長則是出書要求蔣萬安驗DNA的黃清龍。看到這樣的組合，這份民調的政治色彩，大家心裡多少都有個底

同為參選人的張斯綱表示，很清楚每一票都要認真拜託，沒有哪一票是理所當然，「民調可以參考，但任何一份都不是開票結果。」對支持蔣的朋友來說，有危機意識是好事，與其忙著說「不可能這麼近」，不如多爭取一個人的支持、多提醒一個人出門投票。他會繼續在士林、北投替蔣萬安全力拉票，選票還沒開出來，誰都沒有本錢喊穩。