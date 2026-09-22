蔣萬安、沈伯洋新民調 陳冠安：台北一夕間綠到出汁？藍白小於綠？

年底選戰倒數67天，信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋40.5％，兩人差距僅1.2個百分點，由於這分民調所做台北市樣本結構「綠大於藍加白」，國民黨港湖議員參選人陳冠安舉2024年台北市的政黨票數據問，「台北一夕之間綠到出汁？」

「這到底是台北市？還是高雄市的民調？」陳冠安今天在臉書表示，2024年台北市的政黨票，藍白得票率是61.9%，綠營僅有38.1%；甚至去年大罷免，台北五席的正反占比，不同意也高達56.5%、同意僅43.5，過去兩年投票都是藍白遠大於綠，結果一年過去，怎麼台北市的政黨基本盤一夕變得跟高雄一樣，「藍白小於綠？」

陳冠安說，更誇張的是，蔣萬安泛藍凝聚93.2%、高於沈伯洋泛綠的87.9%，也獲得88.5%民眾黨支持者的青睞，甚至連中間選民都贏，等於是藍白加中間都贏，然後總體支持率卻只贏1.2%？讓人匪夷所思的是，在各行政區民調裡，蔣萬安在傾藍的大安輸給沈伯洋0.9%，卻在傾綠的大同贏沈16%？

「這種數據，真的連參考價值都沒有。」陳冠安嘆，真金還是不怕火煉，這份民調即使綠到出汁，也還是證明目前蔣萬安市長的市政表現，連中間選民都認同，有高達52.4%滿意，甚至高於總體平均，而各族群裡，也只有泛綠群眾不滿。