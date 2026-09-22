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蔣萬安、沈伯洋民調拉近？黃揚明點出「整體樣本結構最綠的一分」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。(記者潘俊宏／攝影)
民進黨台北市長參選人沈伯洋。(記者潘俊宏／攝影)

年底選戰倒數67天，信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。不過媒體人黃揚明今天點出關鍵，他說，這分民調所做的台北市政黨結構，是他目前看到「台北市整體樣本結構最綠的一分」，「綠大於藍加白」，他認為民調機構應說明。

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但黃也認為，這分民調出來，也是要告訴藍白支持者，有洋流，因中立選民部分，蔣萬安僅領先6%，不過先前5月分TVBS民調蔣當時領先沈快30%，所以「蔣萬安要有警訊」，也要告訴藍支持者「萬安拉警報，大家要投票。」

信民兩岸研究協會今公布最新台北市長民調，台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點。不過誰當選機率大？民調顯示蔣萬安57.8%，仍大幅領先沈伯洋的21.3%。

媒體人黃揚明今先在臉書貼文表示「恭喜洋流大勝利！」但也在貼文中提到一個關鍵，指出「政黨結構說明了一切。」中午他也在網路節目鄉民監察院分析，這分民調顯示台北市的政黨結構「綠大於藍加白」，台北市的政黨結構「有翻天覆地變化？」戴立安老師應該要解釋這個結構的依據？為什麼抽樣的結構是這樣？

黃揚明說，看民調他通常會先看政黨結構，過去戴立安所做民調，前一分針對台北市長民調，要回溯到2022年，當時戴還在美麗島電子報時，當時2022年最後的封關民調，政黨比例是國民黨23.7％、民進黨22.6％、民眾黨8.1％，當初藍大於綠不多，但藍加白絕對大於綠。

黃說，過了四年之後，難道台北市的政黨結構「有翻天覆地變化？」這四年內變成國民黨24.3％、民進黨32.1％、民眾黨5.4％，甚至若加泛藍的4.1％、泛綠4％，仍是綠大於藍加白。這樣的樣本結構上，是否可能有一些偏差？是否真的代表台北市的母體結構？他打一個問號？

另外，黃也拿TVBS今年五月底民調，當時政黨結構是藍大於綠，「藍加白遠大於綠」，不過這次這分民調顯示卻是「綠絕對大於藍加白，「沈伯洋追蔣萬安只剩下1%？」民調機構應該要告訴民眾，這是來自於什麼樣的政黨結構依據？還是民調機構很有信心說「台北已經是一個綠大於藍的城市？」

黃揚明更拿前陣子親綠機構「新台灣國策智庫」在五月分所做民調比較，當時國民黨政黨比例為28.5％、民進黨36.1％、 民眾黨11％，藍白加起來還是大於綠。黃認為，這次信民協會所做的這一分民調，的確是他目前看到台北市長民調，整體樣本結構最綠的一分。

黃揚明說，這分民調出來，對蔣萬安來說，絕對是警訊，尤其中立選民部分，蔣萬安僅領先6%，不過TVBS那分民調領先30%，所以他認為「有沒有洋流？絕對有」，但代表的是哪一群人？綠營同溫層？還是有中立選民也受影響？從這分民調看，確實中立選民有靠近沈伯洋，不過民眾黨支持者沒有。

台北市長蔣萬安（右）上午視察萬華東三水街、新富市場街區改造，一位攤商（左）免費贈送市長一隻「鹽水雞」，蔣笑著感謝並說：「你怎麼知道我喜歡吃鹽水雞？」。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午視察萬華東三水街、新富市場街區改造，一位攤商（左）免費贈送市長一隻「鹽水雞」，蔣笑著感謝並說：「你怎麼知道我喜歡吃鹽水雞？」。記者蘇健忠／攝影

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