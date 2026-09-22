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反制高虹安一枝獨秀！莊競程、何志勇破天荒同台論政

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長候參人莊競程（左）與無黨籍市長參選人何志勇（右）今共同出席記者會，兩人針對新竹市議題做交流與對談。記者王駿杰／攝影
民進黨新竹市長候參人莊競程（左）與無黨籍市長參選人何志勇（右）今共同出席記者會，兩人針對新竹市議題做交流與對談。記者王駿杰／攝影

年底新竹市長選戰目前呈現「高虹安莊競程何志勇」三腳督對壘態勢。民進黨新竹市長參選人莊競程與無黨籍市長參選人何志勇今共同出席記者會，兩人針對新竹市議題做交流與對談，相較於掌握高聲量、一枝獨秀的現任市長高虹安，今天的記者會則形成兩競爭對手破天荒公開同台、直面交流市政議題的罕見場面。

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會中，莊競程與何志勇不時拍肩、握手，互動友善熱絡。莊競程說，即使他與何志勇政策立場不同，仍願意站上相同平台接受檢驗。兩人也針對新竹市公共建設、交通政策及捷運規畫時程交換意見，分享城市發展願景。

何志勇則說，莊競程在政策上非常認真、負責，青年論壇正好可以作為三位候選人公開討論政策的暖身。兩人也共同承諾，要給新竹一場正向、乾淨的選舉，讓選舉回到政策與治理。

何志勇今向莊競程提問，認為新竹大車站計畫與輕軌都是前市長林智堅規畫的重點政策，該怎麼看待「投給莊競程，就是投給林智堅」這個刻板印象？林智堅任內重大建設哪些應延續？哪些要檢討？如何評斷新竹棒球場？

對此，莊競程說，「投給莊競程就是莊競程」，他擁有個人想法與城市發展願景。他曾任立委、行政院交辦執行長及台灣智庫執行長，受過國家政策與方向擬定的訓練，對國家與城市發展政策皆非常熟悉。

莊競程說明，大車站計畫是鐵路高架、地下或大車站中的一種選擇。當初林智堅考察東京品川車站後提出此計畫，主因是當時市府經費有限，若採地下化或高架化，在住宅密集的車站附近需徵收土地施作臨時軌道以維持通車，成本過高；高架化亦會面臨與現有高架陸橋高度重疊或需拆除重弄的困難。因此最終選擇大車站計畫串聯前後站，並規畫與鐵路、輕軌等大眾運輸共構引進人潮，復甦舊城區。

莊競程表示，若當選市長，希望能重啟大車站計畫，但也需重新進行市政評估。在財劃法通過後，新竹市每年預算增加將近兩百多億，市府是否有能力承擔地下化成本，或再評估高架化的可行性，未來都可以進一步討論。

另外，何志勇說，最近聽到有人在傳「民進黨給何志勇錢來選舉」，不知道這說法從何而來、民進黨是否知道？自己的競選經費都是靠小額募款一筆一筆來自於支持的市民、師生、家長，甚至學生，參選絕對是「清清白白」。

莊競程回應，他首次聽到這個說法，這非常惡劣。他以自身經驗駁斥幽默駁斥，「民進黨都沒有給我錢了，怎麼可能會給何志勇錢？」民進黨選舉是參選人要繳經費給黨中央，而不是黨中央給經費來競選。

莊競程說，兩人都是學術界、也是青年參選，選舉不要再有過去傳統的潑髒水、抹黑的做法，他與何志勇也能共同承諾，「我們兩個未來的選舉就是在正向的選舉，在政策辯論上的選舉」，希望給新竹不一樣的民主政治。

民進黨新竹市長候參人莊競程（左）與無黨籍市長參選人何志勇（右）今共同出席記者會，兩人針對新竹市議題做交流與對談。記者王駿杰／攝影
民進黨新竹市長候參人莊競程（左）與無黨籍市長參選人何志勇（右）今共同出席記者會，兩人針對新竹市議題做交流與對談。記者王駿杰／攝影

莊競程 高虹安 何志勇 2026九合一選舉 新竹市選舉

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