環團揭逾8成民眾挺海洋庇護區 籲藍綠納政見

九合一選舉年底登場，環保團體今天公布民調，有87.5%民眾支持劃設海洋庇護區，也有逾5成中間選民表態若有相關政見將提升投票意願，呼籲藍綠兩黨將海洋保育視為核心政策。

綠色和平今天帶著因拖網而面臨棲地與生存危機的「雙髻鯊、鸚哥魚、馬頭魚」魚類行動者，分別在國民黨與民進黨的中央黨部外公布最新的「全台海洋保育政策民調」，呼籲民進黨、國民黨應將海洋保育視為核心政策，串聯全台地方各縣共同推動劃設海洋庇護區。

這份調查由綠色和平委託山水民意研究股份有限公司執行，在今年7月31日至8月3日以電話訪問（市話）方式，針對全台臨海19縣市成年人進行調查，額外在基隆、屏東、宜蘭、台東、澎湖共5個縣市，分別擴增訪問樣本至100份，共取得有效樣本1502人，並依人口統計資料加權，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.53個百分點。

根據民調，有高達62.2%的民眾對地方政府在生態復育、違法取締及污染防治等海洋保育施政上表示不滿意及未給予評價，也有87.5%民眾表示支持地方政府提案劃設海洋庇護區。

綠色和平海洋專案主任郭珮嫻指出，更有57.1%中間選民表態，若參選人提出劃設海洋庇護區政見，將顯著提升投票意願，在兩黨選情緊繃的情況，誰能率先承諾提出劃設海洋庇護區，誰就能有效爭取中間選民的支持，將成為選戰核心。

面對迫在眉睫的海洋危機與選民期待，綠色和平呼籲地方首長參選人正面回應民意，將「劃設海洋庇護區」與「編列相應預算人力」納入正式競選政見，後續也將於選前公開各參選人的表態結果，提供廣大選民作為檢驗參選人治理魄力的重要依據。