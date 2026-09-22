民調僅差蔣萬安1.2百分點 楊智伃喊「伯洋 太神奇了」：辭立委就穩了

台北市信民協會今公布台北市長選舉最新民調，爭取連任的台北市長蔣萬安僅領先民進黨台北市長參選人沈伯洋1.2百分點。國民黨前發言人楊智伃提出四點質疑該份民調，還大酸，強烈呼籲沈伯洋立刻辭去不分區立委，市長就穩了！

楊智伃酸，科學的盡頭是玄學、是魔法，這份奇蹟民調，麻瓜看不懂的。5月27日TVBS民調，蔣萬安58%、沈伯洋30%，沈伯洋落後整整28個百分點。到了9月16日，信民協會民調竟然變成蔣萬安41.7%、沈伯洋40.5%，只差1.2個百分點。

楊智伃說，短短112天，沈伯洋追了26.8個百分點，平均每天追0.24個百分點。按照這個無人能及的追趕速度，再過5天就會黃金交叉。現在距離勝選只剩最後一步，沈伯洋應該立刻辭去不分區立委，展現破釜沉舟、參選到底的決心，只要一辭立委，台北市長就穩了。

楊智伃分析，這份民調中，國民黨認同者，蔣萬安拿96.1%；民眾黨認同者，蔣萬安拿88.5%；就連中立、看人不看黨的選民，蔣萬安也是31.7%對25.9%領先。藍的蔣萬安贏、白的蔣萬安贏、中立選民還是蔣萬安贏，那沈伯洋究竟靠什麼追到只差1.2百分點？

楊智伃說，答案就在神奇樣本裡，這份民調的國民黨認同者只有262人，民眾黨58人，民進黨認同者卻有352人。

若按照報告合併分類，泛綠樣本404人、泛藍306人，泛綠整整多98人、多出9.1個百分點。泛綠37.5%、泛藍28.4%，真的符合台北市的政黨結構？所以沈伯洋碰風吹起跨黨派洋流，魔法神奇的程度可以完全翻轉整個台北政黨傾向？「伯洋，太神奇了！」

其次，楊智伃說，信民協會創會理事長黃清龍，不是偶爾造謠蔣萬安的身世，而是已經接連出版三本與章孝嚴身世、蔣家血緣有關的書。就在這份民調發布前一周，他才舉行「蔣家血緣未解之謎」新書發表會。一邊長期鎖定攻擊蔣萬安的血緣，一邊由自己創辦的協會委託台北市長民調，最後做出沈伯洋只落後1.2%的結果。

楊智伃酸，對於蔣萬安身世如此執著與著迷的人，大概是在某種沈伯洋魔法世界中，執著於魔法血緣的人，也難怪前陣子會有桃園青鳥用「麻瓜」一詞來辱罵國民黨的桃園市議員凌濤。

楊智伃提到，曹興誠與信民協會、黃清龍長期共同參與活動、黃清龍也曾主持曹興誠力挺大罷免的活動。大罷免的始作俑者，曾說出「罷免不掉徐巧芯，我就活不下去」的曹興誠，至今在罷免徐巧芯失敗後還活得很好，只是就算面對私密照的接連敗訴與抗告駁回，也繼續為沈伯洋製作民調，這份民調支持度沒有100％都是汙辱曹興誠。

楊智伃也說，按照這份民調，蔣萬安在北投、松山、信義、大同、文山領先，卻在士林、南港、內湖、中山、中正、萬華及大安落後。國民黨籍現任台北市長蔣萬安，在大安區輸給沈伯洋，反而在大同區大贏15.8個百分點。這份民調的魔法成分與神奇元素，甚至奇蹟到恐怕連綠營都解釋不了蔣萬安「輸大安、贏大同」究竟是什麼神奇選民結構。

楊智伃表示，科學的盡頭就是玄學，她還是要再次強烈呼籲，沈伯洋不要再猶豫了，立刻辭去不分區立委，112天可以追26.8個百分點，現在只差1.2百分點，再努力5天就黃金交叉，「辭掉立委展現決心，台北市長肯定手到擒來。」她甚至大膽預言，未來沈伯洋的洋流還會繼續外溢，支持度一路突破50%、80%，最後拿下台北市100%的支持。