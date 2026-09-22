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王婉諭質疑徐欣瑩修法護師門 徐反擊「潑髒水」：立院採合議制

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
時代力量王婉諭今天與黨籍參選人舉行「徐欣瑩修法護師門？地方政府怎麼管殯葬？」記者會。記者郭政芬／攝影
時代力量王婉諭今天與黨籍參選人舉行「徐欣瑩修法護師門？地方政府怎麼管殯葬？」記者會。記者郭政芬／攝影

時代力量王婉諭今天與黨籍參選人舉行「徐欣瑩修法護師門？地方政府怎麼管殯葬？」記者會，徐欣瑩回應，該質疑都是在「潑髒水」，立法院採合議制，相關決策並無任何疑慮，外界若硬要將議題牽扯到徐欣瑩身上，是刻意栽贓抹黑。

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王婉諭表示，釋迦牟尼佛救世基金會雖稱已無現任政客任董監事，但司法院最新資料仍列徐欣瑩、吳旭智，她呼籲公布新名單案號，並由妙天公開近5年財報與工作報告，以昭公信。資料也顯示妙天仍任梅花媒體董事、持有6成股份，並擔任國寶美術館代表人及達摩禪寺基金會董事長，若妙天仍介入政黨整合或選舉協調，與「全面退隱」說法矛盾，應檢視徐欣瑩立委任內修法提案是否涉及利益關聯。

竹縣議員參選人張育慈指出，徐欣瑩2013年與其他立委提案修正「殯葬管理條例」，刪除業者每月提交交易清冊及罰則，卻未建立定期申報與制裁機制；當時徐擔任釋迦牟尼佛救世基金會董事，而妙天之子經營的北莊福園等縣內私立設施，2016至2018年未繳交法定2%提撥款，直到2019年竹縣啟動專案稽查才陸續繳納。徐欣瑩應說明修法原因及是否進行利益衝突評估，若未來擔任縣長，面對相關設施查核是否願依法迴避。

竹縣議員參選人李雅芬表示，徐欣瑩今年3月主提「宗教基本法」草案，規範宗教平等自由，卻未處理財務公開、會計師查核與關係人迴避問題，該草案恐影響地方因地制宜。

對此，徐欣瑩回應，修法已經過了那麼久，從未引發爭議，「而且所有的修法都是為了全民更好」。尤其他們所講的是「不實的事實」，是栽贓抹黑、潑髒水，希望縣民能了解清楚。

徐欣瑩指出，大家應該相信立法院所有立委的合議制，相關決策並無任何疑慮。她說，現在已是115年，相關決策都是由民進黨執政、民進黨政府進行，外界若硬要將議題牽扯到徐欣瑩身上，是刻意栽贓抹黑。

徐欣瑩也說，對於金權政治「一直不面對大家的疑慮」，只想不斷亂潑髒水、企圖混淆視聽，她認為民眾應該仔細參考、了解相關情況。

王婉諭 徐欣瑩 修法 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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