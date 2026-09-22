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蔣萬安視察萬華街區改造...民眾超熱情喊支持 民眾心疼喊：市長你瘦了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）上午視察萬華東三水街、新富市場街區改造，與熱情攤商握手致意，一位攤商贈送市長一隻「鹽水雞」，蔣笑著感謝並說「你怎麼知道我喜歡吃鹽水雞？」。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（右）上午視察萬華東三水街、新富市場街區改造，與熱情攤商握手致意，一位攤商贈送市長一隻「鹽水雞」，蔣笑著感謝並說「你怎麼知道我喜歡吃鹽水雞？」。記者蘇健忠／攝影

年底選戰倒數67天，台北市長蔣萬安今上午到萬華區視察東三水、新富市場街區改造，短短幾百公尺，攤商、民眾相當熱情，將整條三水街擠得水泄不通，有民眾看到蔣萬安尖叫、要合照；更有許多人跟蔣萬安要簽名，指名簽在肚子衣服、手帕、錢包上，簽名的手沒停過。

2026九合一選舉

還有民眾看到蔣萬安疼惜直呼「市長，你瘦了...」，蔣萬安回還好，一旁市場自治會代表還笑稱「市長瘦你都知道....，你對市長後關心誒，市長最近很累....。」

蔣萬安今天特地到周邊視察東三水、新富市場街區改造，因這處市場已經成為許多觀光客、年輕人來萬華逛市場的熱門景點，蔣萬安今天也被問及，龍山寺前的艋舺公園改造也即將完工，是否要打造當年李四川任副市長時的台版表參道？

蔣萬安說，市府就是打造台版表參道的核心精神，透過街區改造、環境改善、吸引特色店家進駐、都市更新等。希望讓城市不只保留歷史的文化，同樣地，也為社區注入新的活力跟動能。

蔣說，艋舺這個地方市府相關的改造工程，不只是從單點的建設，而是從點、線、面整個來做整體規畫。所以包括新富町的文化基地，包括新富、還有東三水市場全新活化，再加上結合龍山寺、剝皮寮，及馬上就要完工的萬大線一期捷運工程，希望讓更多的年輕朋友能夠走進艋舺、來感受艋舺、來愛上這邊的特有文化。

蔣萬安重申，市府持續推動各項的改造以及建設的腳步不會停下來，我們會持續來努力。

台北市長蔣萬安（左）上午視察萬華東三水街、新富市場街區改造，與熱情民眾擁抱後一起高喊凍蒜凍蒜。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午視察萬華東三水街、新富市場街區改造，與熱情民眾擁抱後一起高喊凍蒜凍蒜。記者蘇健忠／攝影

蔣萬安 萬華 攤商 2026九合一選舉

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