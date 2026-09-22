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蘇巧慧跨縣市輔選宜蘭女力 陪礁溪鄉長參選人吳亞蓁掃街

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇巧慧陪礁溪鄉長參選人吳亞蓁走進家戶拜訪。記者戴永華／攝影
蘇巧慧陪礁溪鄉長參選人吳亞蓁走進家戶拜訪。記者戴永華／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天一早到礁溪鄉協天廟與德陽宮上香祈福後，陪同礁溪鄉長參選人吳亞蓁、縣長參選人林國漳、市長參選人韓瑩、縣議員參選人李淑芬等人走進市場掃街拜票，沿途鄉親熱情打招呼、加油，還有人拿出烤爐、圍裙，請他們留下簽名，互動熱絡。

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蘇巧慧今天主要在礁溪鄉及頭城鎮輔選宜蘭兩位「女力」，礁溪鄉長參選人吳亞蓁與頭城縣議員參選人林詩穎，蘇比原訂行程大約晚了40分鐘到，幕僚表示已經有提早出門，但路上遇到塞車。她在上香祈福及受訪後，四人手持「慧做事」、「好主漳」、「蓁專業」、「一定瑩」等標語合影，展現跨縣市合作的團隊氣勢。

吳亞蓁表示，蘇巧慧溫暖、創新、會做事，過去在立法院的表現大家有目共睹，這次特別到礁溪推薦與加油，讓她相當感動，期許自己向蘇巧慧看齊，一步一腳印為鄉親打拚，並期待未來新北、宜蘭有更多交流合作，共同為家鄉擘劃下一個世代的發展願景。

吳亞蓁表示，如今選擇回到故鄉，就是希望把過去所學「學以致用」，用過去累積的經驗推動礁溪地方建設及觀光發展，照顧農民、長者與幼兒，讓不同世代都能在礁溪安心生活，讓礁溪成為一個更幸福、更宜居的故鄉。

蘇巧慧說，她與吳亞蓁相識多年，過去在新北有許多合作經驗，吳亞蓁是資深國會助理、國會主任，無論政策制定、監督或選民服務都相當有經驗，兩人理念十分接近，希望把家鄉建設做好、把家鄉的故事說好。

蘇巧慧指出，新北與宜蘭地緣相近，「北北基桃宜」本來就是共同生活圈，居民彼此往來密切，未來從交通、觀光到福利、教育，都有更多跨縣市合作空間；她認為，生活在同一個生活圈的居民，不應因為行政界線而受到不同限制，期待未來新北與宜蘭深化合作，讓跨縣市生活更加便利。

蘇巧慧跨縣市輔選宜蘭女力，陪礁溪鄉長參選人吳亞蓁掃街。圖／吳亞蓁團隊提供
蘇巧慧跨縣市輔選宜蘭女力，陪礁溪鄉長參選人吳亞蓁掃街。圖／吳亞蓁團隊提供

吳亞蓁與民眾熱情互動。圖／吳亞蓁團隊提供
吳亞蓁與民眾熱情互動。圖／吳亞蓁團隊提供

吳亞蓁與民眾熱情互動。圖／吳亞蓁團隊提供
吳亞蓁與民眾熱情互動。圖／吳亞蓁團隊提供

四人手持「慧做事」、「好主漳」、「蓁專業」、「一定瑩」等標語合影，展現跨縣市合作的團隊氣勢。記者戴永華／攝影
四人手持「慧做事」、「好主漳」、「蓁專業」、「一定瑩」等標語合影，展現跨縣市合作的團隊氣勢。記者戴永華／攝影

蘇巧慧 吳亞蓁 礁溪 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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