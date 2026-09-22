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綠色和平今國、民兩黨中央黨部前公布民調 近9成民意挺海洋庇護區

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國民黨文傳會秘書吳敏承接卷軸。圖／綠色和平提供
國民黨文傳會秘書吳敏承接卷軸。圖／綠色和平提供

隨著年底選舉將近，綠色和平表示，沿海19縣市首長參選人如要在2026年選戰脫穎而出，海洋保育政見已成關鍵突破口，今分別在國民黨與民進黨的中央黨部外公布最新的「全台海洋保育政策民調」，結果顯示高達87.5%民眾支持地方政府主動提案畫設海洋庇護區，更有57.1%中間選民表態，若參選人提出畫設海洋庇護區政見，將顯著提升投票意願。

2026九合一選舉

綠色和平呼籲國、民兩黨應將海洋保育視為核心政策，串聯全台地方各縣共同推動畫設海洋庇護區，同時今廣大民意集結而成的連署卷軸，帶至現場遞交，國民黨派出文傳會秘書吳敏承接，並回應「我們對環境保護議題也非常重視，會將意見傳達給執政縣市，作為在野黨會強力監督政府，希望中央政府也能重視海洋保育議題。」民進黨則派出社會運動部專員林凱婷作為代表接下卷軸，僅表示代黨中央收下訴求。

綠色和平海洋專案主任郭珮嫻指出，隨著今年九合一選舉的登記日結束，選舉進入白熱化，在兩黨選情緊繃的情況，57.1%尚未抉擇的中間選民就是勝負關鍵。在「海洋保育法」上路後，畫設海洋庇護區已有明確的法源依據，87.5%民眾表示支持地方政府提案畫設海洋庇護區，這代表地方執政者若再不拿出實質作為，就是無視選民期待。

郭珮嫻呼籲地方首長參選人正面回應民意，將「畫設海洋庇護區」與「編列相應預算人力」納入正式競選政見。綠色和平將於選前公開各參選人的表態結果，提供廣大選民作為檢驗參選人治理魄力的重要依據。

「全台海洋保育政策民調」由綠色和平委託山水民意研究股份有限公司執行，於2026年7月31日至8月3日，以電話訪問（市話）方式，針對全台臨海19縣市成年人進行調查，額外在基隆、屏東、宜蘭、台東、澎湖共5個縣市，分別擴增訪問樣本至100份，共取得有效樣本1502人，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.53個百分點。

民進黨社會運動部專員林凱婷承接卷軸。圖／綠色和平提供
民進黨社會運動部專員林凱婷承接卷軸。圖／綠色和平提供

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