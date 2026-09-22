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遭指竹縣藍天變妙天 徐欣瑩反擊「假議題」：選舉到了就造謠抹黑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩（右二）跟隨妙天（左二）學習禪定，她曾分享個人的禪修打坐僅是身心平衡與沉澱自省的方式，從未將信仰強加於政策或他人身上，隨著選情升溫，再度成為選戰焦點。聯合報系資料照
徐欣瑩（右二）跟隨妙天（左二）學習禪定，她曾分享個人的禪修打坐僅是身心平衡與沉澱自省的方式，從未將信仰強加於政策或他人身上，隨著選情升溫，再度成為選戰焦點。聯合報系資料照

時代力量王婉諭今天與黨籍參選人舉行「徐欣瑩修法護師門？地方政府怎麼管殯葬？」記者會，提到妙天宗教與政治網絡關係，並點名國民黨新竹縣長參選人立委徐欣瑩，如何落實利益迴避，給大眾明確交代。對此，徐欣瑩反擊此為「假議題」，她從政20年來都沒有此問題，直到選舉才會有人刻意的誇張渲染、造謠抹黑。

2026九合一選舉

王婉諭指出，從揭露的資料可見，妙天集團廣泛涉入政治事務，不乏現任政治人物與參選人。若當事人認為沒有直接介入，應向大眾說明清楚。此外，妙天在「梅花媒體文化事業」中不僅持有一定比例的股份，更擔任董事職務，該媒體在報導上呈現出特定比例的政黨與政治人物偏向，高度質疑是否有「宗教力量直接介入政治」的情形發生。

對此，王婉諭特別點名徐欣瑩應對選民展現負責態度，清楚說明宗教與政治之間的界線該如何畫設、如何落實利益迴避，以及相關公開資料的揭露方式，切實給予大眾明確交代。

對此，徐欣瑩反駁「這是一直以來的假議題」，自己從政已快20年，都沒有無此問題，唯有到了選舉期間，才會有人刻意潑髒水、造謠抹黑。她強調，新竹縣選民相當有智慧，團隊所有的施政原則絕對是秉持專業、科學與理性，並以全體縣民的利益為優先。

被問及是否曾於釋迦牟尼佛救世基金會擔任董事，徐欣瑩回應「現在都沒有」。她更舉例，竹北市民代表會主席林啟賢也擔任竹北天后宮主委，呼籲外界勿故意擾亂視聽。

徐欣瑩質疑，金權政治不交代，抹黑手段是掩蓋新竹縣「金權政治復辟」，拿沒有意義、沒有造成困擾來貼標籤，她表示不願與之起舞，並向選民喊話，大家真正該關心的是新竹縣需要「廉能的政治」還是「金權政治」，這是所有縣民需要共同面對與思考的課題。

時代力量王婉諭今天與黨籍參選人舉行「徐欣瑩修法護師門？地方政府怎麼管殯葬？」記者會，提到妙天宗教與政治網絡關係。記者郭政芬／攝影
時代力量王婉諭今天與黨籍參選人舉行「徐欣瑩修法護師門？地方政府怎麼管殯葬？」記者會，提到妙天宗教與政治網絡關係。記者郭政芬／攝影

徐欣瑩反駁「這是一直以來的假議題」，自己從政已快20年，都沒有無此問題，唯有到了選舉期間，才會有人刻意潑髒水、造謠抹黑。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩反駁「這是一直以來的假議題」，自己從政已快20年，都沒有無此問題，唯有到了選舉期間，才會有人刻意潑髒水、造謠抹黑。記者郭政芬／攝影

徐欣瑩 王婉諭 時代力量 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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