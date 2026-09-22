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雲林古坑2參選人送蛋糕、鹹豬肉涉賄選　雲檢聲押

中央社／ 記者姜宜菁雲林縣22日電

雲林縣古坑鄉某鄉民代表參選人及某村長參選人今年5月共同以母親節蛋糕名義送禮，村長參選人數月後又送鹹豬肉，檢方昨天傳喚42人到案，認為2參選人涉嫌賄選且有串證之虞向法院聲押。

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雲林地檢署今天表示，檢方日前接獲情資得知雲林縣古坑鄉某鄉民代表參選人及某村長參選人今年5月共同以發送母親節蛋糕的名義，贈送蛋糕（市價新台幣250元）給該村有投票權的村民，作為賄選的對價。

此外，該村長參選人在今年8月底陸續將其自製的鹹豬肉1包（重1.76台斤，市價352元）贈送該村有投票權的村民，作為賄選的對價。

檢方認為，2人均涉違反公職人員選舉罷免法罪嫌。雲林地檢署檢察官廖易翔、顏鸝靚昨天指揮雲林縣警察局刑事警察大隊組成專案小組偵辦。

專案小組昨天到2參選人的住處執行搜索，並通知、傳喚被告及相關證人共計42人到案說明。

經檢方訊問後，認為2參選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於有投票權之人交付賄賂罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯、證人及逃亡之虞，今天凌晨向雲林地方法院聲請羈押禁見，其餘收受賄賂的選民及證人均請回。

根據雲林地檢署統計，截至昨天接獲逾150件情資；雲林地檢署強調，檢方秉持「有聞必查、有據必辦」原則，嚴查各種藉由贈送財物或提供其他利益爭取選票的不法犯行，並呼籲民眾勇於檢舉賄選情事，期盼全民共同守護乾淨選風，維護民主法治核心價值。

2026九合一選舉 賄選 雲林縣選舉

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