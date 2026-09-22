蘇巧慧負面聲浪高全受蘇貞昌所累? 對手李四川這樣看

選戰倒數67天，有媒體報導指民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日負面聲量達7成，核心關鍵都是家族包袱，包括連結到其父蘇貞昌被解讀鴨霸作風等爭議，今媒體詢問國民黨參選人李四川，對於蘇貞昌是否成為蘇巧慧的選舉包袱？李四川回應，他不是當事人，沒有辦法評論。

李四川說，對於蘇巧慧的部分他沒有辦法評論，至於他自己在選舉過程中，就是勤走29區，傾聽市民的聲音，他一定會好好地對市民說明我的政見是什麼，要把新北帶到哪裡，這一部分他會全力以赴。

另蘇巧慧的住宅產業後援會總召張世芳被前員工爆料，不只惡意資遣還讓員工損失近兩百萬。李四川強調，他不是當事人，但原則上對於勞工不管是生活、薪水所得都相當重要，往後他若當市長一定挺勞工、挺權益、挺安全、挺家庭，這一部分他一定會做到，照顧好勞工們的生活。