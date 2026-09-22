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李四川拚交通政見 打造「30分鐘雙北核心生活圈」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長李四川(圖右二)今日公布交通政見，交通學者也現身力挺。記者／葉信菉攝影
國民黨新北市長李四川(圖右二)今日公布交通政見，交通學者也現身力挺。記者／葉信菉攝影

今天是九二二無車日，國民黨新北市長參選人李四川今公布交通政見，他強調將建立「四市首長級跨域治理平台」，北北基桃規劃捷運、公車、國道、快速道路與重大交通建設，除改善車流，也提升道路與公共運輸交通效率，降低尖峰壅塞通勤時間，從一日生活圈精進為雙北30分鐘核心生活圈。

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李四川今發表交通政策，兩名交通學者也現身力挺表達高度肯定與支持。學者指，新北市位於基北北桃共同生活圈的核心關鍵地位，未來透過捷運建設、跨縣市合作與智慧交通整合，將能有效打造便捷且永續的城市生活環境。

李四川說，交通政見首要成立「北北基桃都會發展聯合智庫」，整合交通、TOD、住宅與產業發展，從30分鐘雙北核心生活圈逐步邁向北北基桃共同生活圈。其次串聯海空雙港，智駕電巴直通桃機，配合淡江大橋通車，串聯臺北港、北海岸與桃園機場，以「淡江大橋—桃園機場」為示範，推動智駕電巴示範廊道，打造北台灣快捷海空雙門戶。

第三雙北自行車快速通勤網，串聯雙北河岸、跨河橋梁、捷運與YouBike，改善跨河及路網斷點，打造「連續、直達、安全、少斷點」的雙北自行車快速通勤網，完成通勤最後一哩路。

此外，成立府級「人本友善城市委員會」，整合交通、捷運、都市規劃與公共空間，以車站、學校、醫院、市場、商圈為核心，透過步行環境改善及綠色運具的推廣，從交通改善到城市生活改善，打造「15分鐘城市」生活願景。

李四川表示，另將優先改善車站、學校、醫院、市場及老市區的人行斷點、安全過街、無障礙、遮蔭與通學環境，讓新北從「有路走」進一步做到「安全走、舒服走」，並增加路外停車，把道路還給市民

透過公共建築、學校、公園、捷運聯開與都市更新增加路外停車，逐步降低道路空間被停車占用。

針對交通事故，李四川表示將追求零死亡願景，雖目標困難但仍要努力邁進，從道路設計、合理速限、路口安全、號誌照明全面改善及鎖定事故高風險路段優先處理，並導入系統性安全（Safe System）思維，交通安全要從城市整體規劃、道路設計到交通科技全面進行。

陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞說，新北位於基北北桃生活圈的核心關鍵地位，捷運不僅是運輸工具，更是帶動都市發展火車頭與改變市民生活習慣的百年建設。李四川政策中提出的「15分鐘生活圈」與減碳理念相符，能有效減少長途運輸需求。

淡江大學運管系教授羅孝賢表示，新北幅員遼闊，人口全台最多且兼具城市與偏鄉需求，市長施政任務極具挑戰性，期待未來持續落實 TPASS政策，公共運輸相關服務更貼近民眾需求，也肯定李四川交通政策白皮書內容目標、手段明確，重點是能確實執行，他也讚許李四川的工程師性格，在政策執行面值得信賴與期待。

國民黨新北市長李四川今日公布交通政見。記者／葉信菉攝影
國民黨新北市長李四川今日公布交通政見。記者／葉信菉攝影

李四川 雙北 政見 2026九合一選舉 新北市選舉

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