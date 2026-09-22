鬍鬚張挺蔣萬安遭綠營出征 李四川：我已買滷肉飯來吃

選舉倒數，滷肉飯連鎖品牌鬍鬚張第三代接班人日前出席台北市長蔣萬安後援會並送鳳梨表態支持，引發部分綠營支持者與網友網路發起抵制，拒吃鬍鬚張。另有網友則指是否大罷免文化又將復辟。國民黨新北市長參選人李四川表示，選舉可以競爭，但沒必要攻擊店家，撕裂人與人之間的關係。

李四川表示，大罷免把社會造成撕裂與對立，選舉是一時的，它會過去，我們的生活還是要繼續下去，他希望選舉可以有立場，但對商家沒有必要攻擊，所以他在昨天去買了鬍鬚張的滷肉飯吃表達支持，當然他來就很喜歡吃滷肉飯。

媒體詢問，昨天李四川與侯市長及蔣市長同台打「團結牌」，是否在強化藍營北部區域聯防概念？李四川回應，川端橋開始要蓋新橋時他是新北市副市長，跟北市協調包括徵收土地、經費問題，沒想到後來又到台北市，純粹就像侯市長說的誰規劃誰就要把它蓋好，包括跟侯市長、蔣市長，我們三人共同把這座橋完成，以後不管是雙北或是基北北桃，我們都會共同努力打贏選戰。

另昨晚李四川接受王偉忠專訪，影片點閱目前超過5萬，但相較於沈伯洋有明顯差距，李四川回應，他的對手蘇巧慧口才很好，都擔任民意代表，對外是用說的，他有40年公務經驗都是用雙手去做的，另點閱率因自己口才不好，有人要看他已經很喜歡很感謝了，謝謝他們願意來聽聽他的意見。