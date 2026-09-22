推動會展經濟但不忘傳統市場升級 江啟臣西屯市場拜票描繪未來願景

選戰倒數不到70天，國民黨台中市長參選人江啟臣今表示，西屯未來是台中「會展經濟」的重點區域，隨著水湳國際會展中心一、二期的串聯整合，將推動中台灣會展經濟與產業接軌國際的關鍵里程碑。

但他也表示，迎向國際都會的同時，在地居民的生活環境的升級更是重中之重，與鄉親日常生活最密不可分的，正是每天採買的傳統市場。未來若當選，會全力爭取中央資源與整合地方需求，提升市民採買與攤商營業的舒適度，推動傳統市場轉型升級，讓現代會展經貿與傳統市井生活在西屯完美共融。

江啟臣清晨到西屯市場拜票，在地立法委員廖偉翔、市議員黃馨慧、張廖乃綸、楊大鋐，以及西安里里長徐文電等人均全程陪同，展現藍營在西屯區緊密的團結氣勢。

江啟臣逐攤向攤商與買菜市民致意，受到熱烈簇擁，許多攤商紛放下手邊工作搶著握手、合影，高呼「凍蒜」一位婦人在路口徘徊守候多時，當終於穿過人潮緊握江啟臣的雙手時，激動地說「祝你高票當選市長」江啟臣也回說「絕不辜負大家的託付」，未來會加倍回饋西屯鄉親。

國民黨台中市長參選人江啟臣今清晨到西屯市場拜票，與民眾互動熱烈。圖／江啟臣提供