黃國昌：徐欣瑩選情已「Game Over」 竹北市長進入三強鼎立

年底地方選舉進入倒數，藍白共推竹北市長破局。民眾黨主席黃國昌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪時表示，新竹縣的事情就留在新竹縣，其他藍白合作縣市目前都算還好，民眾黨也將在10月4日參加國民黨新北市長參選人李四川的造勢活動；黃國昌更在廣告時段私下閒聊時說，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩「已經Game Over」。

針對藍白兩黨在新竹縣合作破局，黃國昌說，他在跟別人談合作的時候，自己總是把誠信看得很重要，而且答應的事情一定會做到，「新竹縣跟竹北市的事情大家都不樂見，現在就把它留在新竹縣跟竹北市，這件事情跟其他縣市沒有關係。」

黃國昌提及，他前幾天到雲林縣參加電競活動，依然再次拜託大家支持國民黨雲林縣長參選人張嘉郡，同時也感謝國民黨支持民眾黨嘉義市長參選人張啓楷。至於在新北市部分，李四川將在10月4日舉辦造勢活動，自己也在個人直播號召民眾黨支持者參加，「這些我們能做、答應要做的事情，還是持續在做。」

黃國昌說，竹北市長既然事已至此，各自登記就是各自努力，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠早已不再談「過去那段不愉快的經驗」，現在就是負責任地提出政見跟願景，而民眾黨也一直都有在做滾動式民調，「經過綜合分析非常一致，現在竹北已經正式進入三強鼎立的狀態。」

黃國昌也說，邱臣遠現在從早到晚不斷電直播，希望能夠讓更多竹北市民認識他，民眾黨中央黨部的態度沒有任何改變，「我們一定全力支持邱臣遠，並且提供所有必要的後勤資源」，他本人跟民眾黨前主席柯文哲也多次到竹北助選，希望所有鄉親能夠給民眾黨一個機會。

此外，民眾黨中央委員會、中央評議委員會先前決議，新竹縣各級選舉不再受「民眾黨與國民黨2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」拘束，未來將自主決定合作對象與選舉布局。黃國昌表示，對於新竹縣長選舉，目前並未下達任何指令，「我們能力有限，就專注在竹北市長選舉。」

不過，面對主持人王淺秋詢問，如果支持者投給民進黨人選，民眾黨是否也不會阻止，黃國昌聽聞後並未否認，僅說但是不可以去助選。

至於其他縣市首長選情，黃國昌也公開支持國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲、國民黨高雄市長參選人柯志恩等人。黃國昌說，自己將會到宜蘭參加吳宗憲的造勢活動，而柯志恩則是高雄更好的選擇，「柯志恩在高雄的選情像是倒吃甘蔗，民眾黨也會在高雄全力支持柯志恩。」