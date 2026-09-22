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影／網友出征鬍鬚張 李四川：選舉可以競爭沒必要撕裂人與人的關係
鬍鬚張第三代張耀升因支持台北市長蔣萬安連任，遭網友出征並揚言抵制。國民黨新北市長參選人李四川上午回應，表示選舉有立場，但對商家沒有必要去攻擊，昨天他才去買鬍鬚張的滷肉飯來吃，呼籲選舉可以競爭，沒有必要去撕裂人與人的關係。
談到對手蘇巧慧，李四川表示蘇巧慧是民意代表，口才很好，對外都是用說的；他自己40年的公務經驗，是用雙手去做。對於自己日前上王偉忠的廣播節目點閱率不如民進黨台北市長參選人沈伯洋，他自嘲口才不好，有人願意看他已經很感謝。
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