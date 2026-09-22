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中市議員參選人蔡怡萱推動綠色照顧 送暖獨老實踐幸福共老

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐后區市議員參選人蔡怡萱，她也是豐原區農會農事小組長，今天出席豐原區農會綠色照顧成果展既暨掛牌儀式。圖／蔡怡萱服務處提供
台中市豐后區市議員參選人蔡怡萱，她也是豐原區農會農事小組長，今天出席豐原區農會綠色照顧成果展既暨掛牌儀式。圖／蔡怡萱服務處提供

農村高齡化現象日益明顯，台中市豐后區市議員參選人蔡怡萱，她兼豐原區農會農事小組長，今天出席豐原區農會綠色照顧成果展覽暨掛牌儀式時呼籲，豐原、后里有許多辛勤打拚大半輩子的農村長輩，要給自己一個走出來的機會，加入多元學習與社交的行列，動動筋骨、結交新朋友，讓自己的生活過得充實又精采。

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蔡怡萱日前以農事小組長身分，跟豐原區農會推廣部團隊與志工深入翁社社區送暖，細心詢問長輩身體狀況。蔡怡萱表示，對很多長輩、甚至獨自居住的阿公、阿嬤來說，志工專程送達的或許只是溫熱的便當，但背後真正無可取代的，是輕敲門的問候，有人親自走進客廳，彎下腰看一看長輩今天氣色好不好、吃得習慣不習慣。

蔡怡萱表示，很多人談到長照，常是病痛纏身後的醫療照護或是機構安置，她說最溫暖、最根本的高齡照顧，其實就藏在這些日常的敲門聲與問候。為了擴大關懷，豐原區農會去年開始執行農業部綠色照顧推動計畫，今年正式成為綠照站。今天在朴子辦事處舉行「115年度綠色照顧推動計畫成果展暨綠色照顧站掛牌儀式」。蔡怡萱與豐原區農會總幹事蔡森揚等人共同出席。

豐原區農會總幹事蔡森揚表示，農會肩負照顧農村責任，服務範圍不應止於農業生產，農民與社區居民的身心健康同樣是農會的核心使命。這項計畫去年試辦時，僅規劃20周課程、招募20位學員；今年正式成立綠色照顧站，課程延長為30周，每周二上午定期開課，吸引30位長輩穩定參與。課程內容涵蓋健康體能促進、手作工藝、音樂輔助療癒、節氣料理製作及園藝種植。

台中市豐后區市議員參選人蔡怡萱（左三），她也是豐原區農會農事小組長，今天出席豐原區農會綠色照顧成果展既暨掛牌儀式。圖／蔡怡萱服務處提供
台中市豐后區市議員參選人蔡怡萱（左三），她也是豐原區農會農事小組長，今天出席豐原區農會綠色照顧成果展既暨掛牌儀式。圖／蔡怡萱服務處提供

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