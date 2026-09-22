影／打造城市韌性 竹北市長參選人曾聖凱推不斷電活動中心

昨天是921防災日，民進黨竹北市長參選人曾聖凱提出「把竹北保護好」城市韌性政見，主張打造不斷電市民活動中心、智慧環境偵測及跨層級防災措施，逐步提升竹北31里的防災支援能力。

曾聖凱表示，面對極端氣候、地震及複合型災害風險，城市安全不能只在災害發生後才啟動應變，而應從工程品質、設施維護、資訊整合及社區演練等面向長期累積。921留下的傷痛也提醒台灣，應把記憶轉化為保護彼此的準備。

具有土木工程、建築及跨領域設計背景的曾聖凱指出，城市治理除建築結構安全，也要考量災害發生時，市民能否順利通行、取得資訊、聯繫家人及獲得必要協助。公共建設從規畫、經費、人力到後續維護及緊急替代方案，都必須相互銜接。

曾聖凱提出3項城市韌性政見。首先是推動「不斷電市民活動中心」，盤點各里安全、合適場館，檢視結構、消防、配電及無障礙條件後配置備用電源，支援照明、通訊、手機充電及必要維生設備，並透過實際測試確認供電能力及時間。

其次建構「智慧環境偵測」，整合既有雨量、水位及積淹水資訊，補足必要環境資料，串聯異常查證、風險通報及現場處置，讓每筆資訊都能對應負責單位及後續行動，轉化為居民能理解、採取行動的防災資訊。

第三則是整合「跨層級防災措施」，由市公所負責市管設施、地方需求及社區整備，消防、水利等事項則與縣府、中央及專業團隊協作，並結合里長、防災士及社區夥伴演練，預先盤點物資、聯繫方式及弱勢照顧需求。

曾聖凱表示，他的團隊2019年曾設計具發電、儲能及基礎醫療空間的「行動能源屋」，未來希望將相關經驗轉化為防災方案，逐步導入竹北31個里。他說，防災不能停留在口號或一次性設備採購，而要建立可操作、持續維護及定期演練的制度。