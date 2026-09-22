150萬青年票成決勝關鍵 李彥秀：藍白應分進合擊拒政策買票

2026選戰白熱化，國民黨立委李彥秀今日表示，近150萬青年選票是兵家必爭之地，因民眾黨成立、民進黨執政包袱及亡國感邊際效應遞減，青年選票轉向，得年輕人者得天下，在野藍白應分進合擊，大撒幣政策買票是低估年輕選民的智慧，須以理念、政策實績與具體行動爭取支持，才能贏得信任。

李彥秀表示，2022年76萬首投族，加上2026年超過60萬首投族，將近150萬的年輕選票，不僅是三黨兵家必爭之地，更將決定台灣新政治的未來。年輕選票的飄移，主要來自三大原因，第一，2019年民眾黨成立，打破了民進黨長期壟斷年輕選票的政治格局。

李彥秀指出，第二，民進黨長期執政，包括年輕族群最關心的低薪、住房、就業、生育等長期問題，民進黨必須概括承受；第三，反中抗中「亡國感」的意識形態操作，對年輕族群而言邊際效應遞減，青鳥出征雖然凝聚基本教義派的熱情，但也讓更多年輕選民側目疏離。

李彥秀認為，得年輕人者得天下，藍白在野合作，強化台灣的理想性與未來性，空戰與組織分進合擊，絕對有助於年輕選票的爭取。年輕人在乎政治理想與社會正義，單純大撒幣的政策買票恐怕是低估年輕選民的智慧，從論述到政策轉譯，從陪伴關心到地方執政成績，年輕選票不是天上掉下來的禮物，而是需要更努力的用行動爭取。