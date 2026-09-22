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信民協會公布民調與沈伯洋拉超近 蔣萬安笑回一句話
年底選戰倒數67天，信民兩岸研究協會今天公布最新台北市長民調，爭取連任的台北市長蔣萬安支持度41.7％、對手民進黨參選人沈伯洋為40.5％，兩人差距僅1.2個百分點，蔣萬安也被問及民調看法，並問蔣怎麼看外界質疑該協會背後有聯電創辦人曹興誠影子？蔣萬安笑著反問，「你說那一位大罷免的曹興誠嗎？呵呵呵。」
對於與沈伯洋的民調僅差距1.2%，蔣萬安今天到萬華視察東三水新富市場街區受訪說，任何數字他就是參考，但最重要，對台北隊來說，就是持續推動各項市政，完成一項一項對市民承諾的建設。
蔣萬安今天到萬華視察市場改造，商圈代表也特別送上蘿蔔、菜頭給蔣，蔣萬安笑得相當開心。
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