中市議員參選人「班長」合體「 廟東先生」 為人民互相加油

台中市議員北屯區參選人段體佩穿迷彩、背值星帶是他特色，他自稱「班長」，日前到豐后區市議員參選人「廟東先生」黃朝淵的競選總部親送戰旗，二人都是話題人物，網路聲量高；黃朝淵說，他和段體佩因誤會而合體，對方還送戰旗到他競選總部助選，也曾陪他到豐原后里聯合掃街拜票。

黃朝淵表示，北屯「班長」段體佩跨區為他助選，本月19日二人合體車隊掃街，他們用行動向選民證明「我們不搞口號，只為人民拚到底」。

黃朝淵說，他和北屯議員參選人段體佩本不認識，對方很有心，先在臉書公開向他道歉，又在豐原知名地方人士陪同下，專程到他豐原競總當面道歉，更贊助並親送20面戰旗到豐原。

黃朝淵表示，他知道段體佩一路以來也都在捍衛小市民權益，對抗強權，日前只是一時不察，被不肖工程蟑螂誤導，因而發表批評他的文章，純屬誤會，並非刻意攻擊，所以他欣然接受道歉，並樂意與對方攜手，共同幫助弱勢，及無償協助段體佩的選民服務。

北屯區無黨籍市議員參選人段體佩，一身綠色軍用汗衫、迷彩褲，自稱「班長」是特色，他長年掛看板，標語有「吾皇萬歲，廢核廢死」或「很想揍川普！」等語不驚人死不休，最近網路聲量高，更帶動話題。

親民黨徵召黃朝淵，長期協助地方民眾處理糾紛，尤其常幫忙解決廟東商圈附近的直銷爭議，被封為「廟東先生」。不少民眾遇到法律問題也會找他諮詢。他來者不拒、不分黨派的服務風格，在地方累積口碑。

黃朝淵經常具名踢爆涉違法事件，陪同可能受害者南北奔波，臉書直播吸引一票鐵粉，但因可能得罪他人，支持者經常提醒「明槍易躲、暗箭難防」，他表示從政就是要幫助弱勢，這次參選為人民拚到底。