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民調拉近蔣萬安？ 沈伯洋：知名度提高 不代表能轉化成支持
傳民進黨內部民調顯示民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安的民調拉近，沈伯洋自評說，現在的知名度是提高一點，但不代表能轉化成支持度，指對他的競選團隊來說，是逐步在推進當中。
民進黨立委、沈伯洋競選總幹事吳思瑤日前公開表示，根據最新內部民調，沈伯洋與蔣萬安之間的民調差距已縮小至個位數；有報導則指出，根據民進黨內部最新數據，指沈伯洋的好感度「轉負為正」呈現1.3%，與蔣的負39.7%呈現對比；報導也聲稱，綠營的戰略目標已從「牽制蔣萬安」，轉向「怎麼贏得選戰」。
沈伯洋今受訪時表示，好感度每天都在變，可以當作參考但不是最重要指標，最重要還是努力耕耘，把聲量轉化為選票。
沈伯洋也自己評估選情，指他們現在是逐步推進當中，認為他現在的知名度有所提高，但不代表能轉化成支持度，仍要努力博取選民的認識、了解和信任。
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