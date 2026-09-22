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戴立安民調／蔣萬安、沈伯洋支持度僅差1個百分點

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
戴立安民調今天公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。圖／戴立安民調提供
戴立安民調今天公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。圖／戴立安民調提供

戴立安民調今天公布2026年台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度為41.7%，民進黨沈伯洋支持度為40.5%，兩人差距僅有1.2個百分點。

2026九合一選舉

不過，國民黨台北市議員楊植斗在民調發布前就批評，是聯電董事長曹興誠「信民協會」，曹興誠的秘書、新聞窗口黃秀錦，曾經公開發文大挺沈伯洋，加上曹大罷免期間與沈關係密切，「這樣的民調要怎麼相信它的公正性？」恐怕只是複製過去大罷免戰術，吹捧洋流席捲全台，這樣的邏輯真的都「順起來」了。

民調指出，蔣萬安施政滿意度52.4%、不滿意度41.6%，受訪市民高達9成4已表態，趨向定型。關於蔣萬安擔任台北市長適合度，蔣萬安適合度50%、不適合度38.3%；沈伯洋46.2%、不適合度32.5%。

該民調委託單位為台北市信民兩岸研究協會。調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。由畢肯市場研究公司執行電訪）。調查範圍：台北市。調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間：2026年9月16日至9月18日。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted TelephoneInterviewing，CATI）。抽樣設計：住宅電話與行動電話雙架構抽樣，2025年家庭收支調查台北市住宅電話普及率為82.63%，家戶行動電話普及率為99.30%。樣本規模：成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人） ，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

沈伯洋 蔣萬安 民調 2026九合一選舉 台北市選舉

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