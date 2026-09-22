影／民調好感度超車蔣萬安？沈伯洋：努力耕耘把聲量轉化為選票

年底選戰熱度升溫，台北市長選舉民調傳出民進黨內部最新數據，民進黨台北市長參選人沈伯洋的好感度這周已經超車台北市長蔣萬安。沈伯洋今天對此表示，好感度每天都在變，可以當作參考但不是最重要指標，最重要還是努力耕耘，把聲量轉化為選票。

民進黨內部最新數據，沈伯洋在民調的好感度「轉負為正」呈現1.3%，與蔣的負39.7%呈現對比，綠營的戰略目標已從「牽制蔣萬安」，轉向「怎麼贏得選戰」。沈伯洋說，好感度每天都在變，大部分都是網路聲量，可能大起獲大落，可能跟當天發生的時事有關，可以當作一個參考，但不是最重要指標，我們本來就是挑戰者，雖然知名度有提高，但是還是要努力耕耘基層，努力把聲量轉化為選票。