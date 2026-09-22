參選人過世！屏東滿州鄉港口村長2搶1突生變 選舉依法公告停止

2026九合一大選登場，屏東縣要選出443名村里長，屏東縣滿州鄉港口村長參選人曾明勇在9月19日過世。屏東縣選委會表示，將根據選罷法第30條規定，應即公告停止該項選舉，並定期重新選舉。

滿州鄉港口村長參選人共有2人，現任村長69歲楊秀蘭爭取連任，對上挑戰者曾明勇，未料曾明勇9月19日突過世，享壽71歲；2018年選舉時，屏東縣也曾發生一名里長候選人登記參選後過世。