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藍批鄭朝方採購陸貨 綠嗆徐欣瑩未利益迴避

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣長選戰持續升溫，藍綠攻防你來我往。國民黨縣長參選人徐欣瑩陣營指控民進黨對手、竹北市長鄭朝方多次採購中國製產品作為節日贈品，「台灣價值何在？」綠營則質疑徐欣瑩的宗教信仰是否未利益迴避？不應讓特定網絡將黑手伸入縣政。

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新竹縣現為藍營執政，綠營鄭朝方來勢洶洶。最新民調顯示，鄭朝方超前領先徐欣瑩逾六個百分點。徐欣瑩昨表示，藍綠對決態勢已成，她已走出最艱困的時刻，這是廉能政治對上金權政治。鄭朝方說，民調代表選民對會做事、有政績才有感，對操作政黨對立、抹黑無感。

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠並質疑，民進黨屢屢強調「抗中保台」、批評在野黨「親共賣台」，但現為竹北市長的鄭朝方卻不斷將大量公務預算花在採購中國製品並分送民眾，包含去年教師節紀念品與今年兒童節紀念品等標案，請問民進黨鄭朝方的「台灣價值」在哪裡？

竹北市公所主秘陳家緯回應，相關採購均遵照政府採購法辦理，發想及設計皆出自台灣在地設計師與團隊，採購對象亦均為國內合法廠商。請有心人士切勿持續抹黑潑髒水，抹煞在地企業與藝術家的努力。

綠營方面，縣議員歐陽霆指出，宗教信仰雖是個人自由，但徐欣瑩長期名列特定宗教團體救世基金會董事，未來若掌握全縣行政資源，應釐清法人職務、具體承諾利益迴避，尤其針對未來涉及該體系的土地開發、建管或殯葬設施案件，公開承諾採最高標準迴避，不讓資源淪為特定團體囊中物。

釋迦牟尼佛救世基金會則發布聲明，現任董監事名單完全無任何政治人物或參選人。此外，妙天禪師已於去年三月全面退隱，亦未參與世俗及政黨事務。該會尊重弟子個人參政權利，從不干涉其政治主張；相關資金往來均坦蕩合規，絕無違法。

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