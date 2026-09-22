桃市交鋒⋯黃世杰邀辯論 張善政婉拒

縣市長選戰升溫，多名挑戰者紛紛下辯論戰帖。國民黨桃園市長張善政爭取連任，面對民進黨對手黃世杰要求辯論，昨在議事堂婉拒，但強調將出席公辦政見發表會；台中市長選將民進黨何欣純支持辯論、國民黨江啟臣尊重選委會安排。彰化縣四名縣長參選人都認同辯論，討論縣政發展。

民進黨桃園市議員余信憲昨於議會市政總質詢時，點名好孕專車、公車、科技執法、敬老愛心卡等政策雖然相繼推出，但執行品質仍有改善空間，並問張善政上任三年多來，「你給自己打幾分？」張善政回應，「我從來不給自己打分數，打分數是十一月廿八日（指選舉投票日）。」

余信憲接著再追問張善政對市政的熟悉度，直言「最好的方式，就是我們邀請你來辯論」。余從座位拿出邀請函，表示「我是黃世杰競選總部的執行副總幹事」，正式邀請張善政與黃世杰進行桃園市長辯論，並上前準備將邀請函交給張。

張善政看了直接表示「我並沒有接受」。余信憲說，「我知道你可以拒絕啊，你可以回文給我拒絕。」張善政回應，「不用，現在就在議會殿堂公開場合講」，並說自己向選委會登記時，「我就勾選是政見發表會，不是辯論會。」

黃世杰競辦指出，黃世杰願意參加政見發表，也願意接受辯論；張善政卻從一開始就沒有勾選辯論，如今更在議會公開拒絕。現任市長連市政辯論都選擇迴避，這不是怯戰，什麼才是怯戰？

台中市長藍綠對決，國民黨市長參選人江啟臣辦公室表示，對於政見發表或辯論等形式，登記時均已依程序完成相關勾選，後續將尊重選委會規畫與安排，重點是讓市民充分了解候選人的政策主張與市政願景。

民進黨市長參選人何欣純團隊回應，台中需要好的政見，好的政見讓愈多市民知道愈好，如果有更多場合與途徑，何欣純都支持，包括辯論在內。

彰化縣長國民黨參選人魏平政邀請民進黨對手陳素月公開辯論政策，陳素月表態，只要有助於彰化未來發展的公共政策討論，她都抱持開放態度、欣然同意；無黨籍邱建富、陳重嘉也都表示願意參加。

不過，彰化縣選委會指出，公辦政見會無相互提問，若參選人希望採辯論形式，得由有線電視台另行辦理。