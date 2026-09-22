觀察站／藍白分合 牽動年輕游離票

年底選舉倒數兩個多月，「掌握年輕人就掌握未來」已成政壇鐵律，藍綠白都試圖透過政策轉譯、民生議題與空戰催票，搶攻這塊多達兩百八十萬票的兵家必爭之地。

歷經二○二四總統大選青年票流失的警訊，民進黨痛定思痛，盼奪回空戰話語權，不僅調整與年輕人的溝通方式，採取更加活潑、易懂的語言，舉辦青年論壇等聚會，這次選戰並有多位參選人請來具高人氣的前總統蔡英文助攻，強化民進黨與年輕人的連結，同時透過民生法案，解決青年「相對剝奪感」。

不過，隨著台北市長參選人沈伯洋「洋流」聲勢漸起，綠營近期空戰聲量雖然不弱，但如何避免極端支持者在網路社群的「出征文化」引發反噬，仍是黨內隱憂。

青年票近年來成為國民黨弱項，「友黨」民眾黨則被視為頗受年輕選票青睞。但民眾黨近兩年因前主席柯文哲深陷司法風暴，原本厭惡藍綠而支持民眾黨的年輕選民出現流失；藍營評估，藍白竹北合作破局固然在新聞上延燒，但地方實際影響有限，這批游離選票正是藍營必須積極經營的對象。

國民黨此次推出青年行動三部曲，動員重心從人選轉向議題，除了擴大藍營支持群眾，與民眾黨的年輕支持者也非零和對手，如何在合作架構下讓選票最大化，避免分裂造成游離票不歸隊，是國民黨當前的課題。

至於面臨游離票危機的民眾黨，迄今選情仍陷低迷，第三勢力生存空間面臨極大挑戰；儘管民眾黨青年支持度一向不低，但如何提高投票率才是關鍵。白營先前提出移轉投票公投，就是盼解決返鄉投票障礙；立院新會期開議後，預計鎖定救生育、交通安全及減稅，以落實政見爭取首投族認同，進而擴大地方版圖。