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民進黨期待「洋流」 吸引異溫層青年

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

年輕選票向來是各政黨兵家必爭之地，民進黨為擺脫二○二四年大選青年票流失困境，今年除了端出婚育宅、ＴＰＡＳＳ等「政策牛肉」，近來亦啟動青年志工輔選團為選戰注入活力，黨內也高度關注台北市長參選人沈伯洋掀起的「洋流」效應，看好他能有效活絡綠營基本盤與青年票。

2026九合一選舉

今年九合一選戰，民進黨憑藉執政優勢，端出具體施政藍圖爭取認同。民進黨人士舉例，賴清德總統提出的十八項台灣人口新戰略，涵蓋加薪減稅、成長津貼、婚育宅、擴大租金補貼、通勤月票等，這些政策都與青年息息相關，也成為下半年選戰的訴求。

打政策牌同時，民進黨在空戰亦有著墨。綠營人士說，民進黨主席賴清德今年不僅出席青年論壇與第一線對話，與選將一起吃小吃，也釋出玩戰鬥陀螺、墨鏡哏圖等創造社群聲量。中央黨部並啟動青年輔選團，將國家政策轉化成民眾聽得懂的語言，盼能催出返鄉投票潮。

此外，民進黨內觀察，年輕選民不欣賞實問虛答、官腔官調，沈伯洋近期透過打出政策牌、「市長，你給我聽好了」的街頭演講模式，直接向市民報告解方，吸引許多「異溫層」青年目光，加上穿花襯衫划立槳等未經包裝的「出圈」畫面，除了活絡綠營基本盤，也讓高齡深綠支持者回流。

綠營地方人士分析，「洋流」是由下而上的自然凝聚，起初是承接了「大罷免」時期的志工動能，成功將高活躍度支持者的熱情轉化為正向支持，不僅喚出隱性年輕人，連高齡深綠長輩也隨之回流。不過，黨內擔憂，部分支持者過激或「反串」，攻擊蔣萬安家人，恐掀起對立，一有不慎，還會將關鍵的游離青年票愈推愈遠。

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