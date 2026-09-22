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兵家必爭 藍搶青年票 將世代焦慮議題化為政見

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北報導
國民黨青發會主委連勝武（上排左三）、青年部主任李昶志（上排右三）等人昨天舉行「青年行動三部曲 用青年選票為家鄉找出路」記者會，呼籲返鄉投票。記者許正宏／攝影
國民黨青發會主委連勝武（上排左三）、青年部主任李昶志（上排右三）等人昨天舉行「青年行動三部曲 用青年選票為家鄉找出路」記者會，呼籲返鄉投票。記者許正宏／攝影

年底九合一選舉倒數兩個多月，藍白陣營積極搶攻青年票。國民黨青年事務發展委員會昨啟動「二○二六青年行動三部曲：用青年選票為家鄉找出路」，從「不缺席、提解方、動起來」分階段推進，呼籲青年十一月廿八日返鄉投票，透過實際參與公共事務，承擔與接棒，接力改造家鄉。

2026九合一選舉

藍白合在竹北破局後，外界憂心在年輕族群占優勢的民眾黨支持者，在其他藍營縣市恐流向綠營、甚至轉而不投票。藍營人士表示，一方面固然要持續爭取小草的支持，但藍營在年輕族群偏弱也是不爭的事實，如何擴大年輕人對國民黨參選人的認同，進一步爭取理念的支持，是現階段要努力的方向。

民眾黨發言人張彤表示，面對今年六十萬名首投族，民眾黨努力讓年輕人對政治抱有信心，不僅透過社群與年輕世代互動，青年部更持續積極舉辦不同主題、不同形式的營隊與交流活動，從公共政策、國際視野到兩岸交流，讓青年有機會直接與政治人物直球對決。

國民黨青發會主委連勝武昨偕多位議員參選人與「Ｋ棒行動陣線」青年代表舉行記者會。連勝武表示，「Ｋ棒」一詞取自國民黨英文字首及股市術語「長紅Ｋ棒」，具有雙重意涵，其一象徵突破與翻轉，其二象徵承擔與接棒。

連勝武指出，台灣面臨「Ｋ型經濟」與ＡＩ新時代雙重挑戰，強弱差距擴大，許多青年在家鄉看不到機會，政策若跟不上腳步、青年又缺乏發聲管道，長期恐削弱國家競爭力；國民黨長期堅持的「兩岸和平、民主憲政、人民福祉」三大精神，將作為青年世代接棒的基石。

國民黨青年部主任李昶志表示，過去政黨普遍以為「推出年輕候選人等於照顧青年選票」，實際上，年輕人更在意能否參與政策形成的過程；國民黨要做的是，經由蒐集青年族群面臨的世代焦慮議題，將其轉化為縣市長參選人的政見，唯有讓地方政見可執行、可檢驗，年輕人才會看見投票的意義，才能真正藉由議題拓展、吸引年輕選票。

張彤表示，民眾黨的一大優勢，就是和許多年輕世代一樣，不被意識形態綁架，如同民眾黨創黨主席柯文哲一再強調「政治要落實在人民生活的每一天」；民眾黨爭取年輕世代認同的方式，其實就是「少點意識形態，多點解決問題；少點政治口水，多點執行力」，未來會繼續用一項項改革與成績，證明政治可以有不同的選擇。

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