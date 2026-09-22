串聯雙北 川端橋重啟 侯友宜、蔣萬安玩川伯哏

跨越新店溪、串聯台北中正與新北永和的川端橋，歷經中正橋改建及橋體修復，昨重新啟用。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安與國民黨新北市長參選人李四川同框，侯、蔣致詞時不約而同拿李四川開起「川」字哏，蔣稱他是串起兩座橋的「第三座橋梁、最有經驗的川伯」，侯直誇「川端橋這名字真好」，讓老橋重生典禮增添不少話題。

三人步入會場時，民眾拿手機搶拍，沿途不時傳出「市長好」、「三位市長好」等喊聲。侯友宜、蔣萬安及李四川一路握手、回應民眾招呼，氣氛熱絡。

川端橋一九三七年通車，長年肩負雙北交通功能，後因車流、防洪及耐震等需求，雙北合作推動中正橋改建。工程二○一九年開工，總經費約卅三億元，其中新北分攤十二點一億元，新橋二○二四年十一月完工通車；川端橋保留既有橋體進行修復再利用，如今轉型為提供民眾步行、賞景及串聯兩岸河濱空間的公共場域。

蔣萬安表示，川端橋歷史上曾在一九六二年及一九七二年兩度原地擴建，長期承擔雙北交通重任。新中正橋解決交通需求後，雙北進行川端橋橋體抬升及穩固，保留雙柱式拱形橋墩及既有鋼梁，並復刻當時護欄設計，搭配夜間燈光投射及光環境營造，讓歷史記憶延續，也為老橋注入新的生命力。

蔣萬安說，川端橋不只是一項工程，更是向歷史記憶致敬。中正河濱公園後續將設置景觀台、景觀塔及「川端落霞廣場」觀景平台，預計今年十二月完工，民眾能到河岸散步、欣賞晚霞，創造新的雙北橋梁記憶。

談到工程歷程，蔣萬安感謝串起兩座橋的「第三座橋梁」，就是大家熟悉的李四川。侯友宜接著回憶說，當年李四川離開新北前，啟動雙北協調、討論新橋改建，沒想到後來去了高雄，又回到台北市完成這座橋。

現場出現一段小插曲，主持人介紹蔣萬安時，口誤喊成「新北市長蔣萬安」，侯友宜致詞時沒放過這個哏，笑說台北、新北像一家人，不分你跟我。他隨後又看著川端橋名稱笑說「這名字起得真好」，再以李四川曾在雙北市府服務的經歷串起「川」與「兩端」，引起現場一陣歡呼。

侯友宜表示，一座橋不只是讓人通行，更讓新北與台北彼此連結；蔣萬安表示，雙北未來將持續攜手推動建設，朝共榮、共治、共好前進。