聽新聞
0:00 / 0:00

串聯雙北 川端橋重啟 侯友宜、蔣萬安玩川伯哏

聯合報／ 記者張策／新北報導
川端橋昨天重新啟用，新北市長侯友宜（中）、台北市長蔣萬安（右）、國民黨新北市長參選人李四川（左）一起走上川端橋巡禮，李四川拿出手機自拍合影。記者潘俊宏／攝影
川端橋昨天重新啟用，新北市長侯友宜（中）、台北市長蔣萬安（右）、國民黨新北市長參選人李四川（左）一起走上川端橋巡禮，李四川拿出手機自拍合影。記者潘俊宏／攝影

跨越新店溪、串聯台北中正與新北永和的川端橋，歷經中正橋改建及橋體修復，昨重新啟用。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安與國民黨新北市長參選人李四川同框，侯、蔣致詞時不約而同拿李四川開起「川」字哏，蔣稱他是串起兩座橋的「第三座橋梁、最有經驗的川伯」，侯直誇「川端橋這名字真好」，讓老橋重生典禮增添不少話題。

2026九合一選舉

三人步入會場時，民眾拿手機搶拍，沿途不時傳出「市長好」、「三位市長好」等喊聲。侯友宜、蔣萬安及李四川一路握手、回應民眾招呼，氣氛熱絡。

川端橋一九三七年通車，長年肩負雙北交通功能，後因車流、防洪及耐震等需求，雙北合作推動中正橋改建。工程二○一九年開工，總經費約卅三億元，其中新北分攤十二點一億元，新橋二○二四年十一月完工通車；川端橋保留既有橋體進行修復再利用，如今轉型為提供民眾步行、賞景及串聯兩岸河濱空間的公共場域。

蔣萬安表示，川端橋歷史上曾在一九六二年及一九七二年兩度原地擴建，長期承擔雙北交通重任。新中正橋解決交通需求後，雙北進行川端橋橋體抬升及穩固，保留雙柱式拱形橋墩及既有鋼梁，並復刻當時護欄設計，搭配夜間燈光投射及光環境營造，讓歷史記憶延續，也為老橋注入新的生命力。

蔣萬安說，川端橋不只是一項工程，更是向歷史記憶致敬。中正河濱公園後續將設置景觀台、景觀塔及「川端落霞廣場」觀景平台，預計今年十二月完工，民眾能到河岸散步、欣賞晚霞，創造新的雙北橋梁記憶。

談到工程歷程，蔣萬安感謝串起兩座橋的「第三座橋梁」，就是大家熟悉的李四川。侯友宜接著回憶說，當年李四川離開新北前，啟動雙北協調、討論新橋改建，沒想到後來去了高雄，又回到台北市完成這座橋。

現場出現一段小插曲，主持人介紹蔣萬安時，口誤喊成「新北市長蔣萬安」，侯友宜致詞時沒放過這個哏，笑說台北、新北像一家人，不分你跟我。他隨後又看著川端橋名稱笑說「這名字起得真好」，再以李四川曾在雙北市府服務的經歷串起「川」與「兩端」，引起現場一陣歡呼。

侯友宜表示，一座橋不只是讓人通行，更讓新北與台北彼此連結；蔣萬安表示，雙北未來將持續攜手推動建設，朝共榮、共治、共好前進。

2026九合一選舉 北市 新北 李四川

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川端橋重現近百年風華 蔣萬安：串聯雙北藝文廊帶、打造河岸新地標

川端橋今啟用 延續老橋新的生命力

沈伯洋 愛河、基隆河你要顧哪個

新北市長選戰…同鄉會藍綠拚場 選戰味十足

相關新聞

宜蘭選戰 藍控林國漳為詐欺辯護非公益

國民黨立院黨團昨指控民進黨宜蘭縣長參選人林國漳曾幫性侵、詐騙或貪汙犯辯護、幫減刑脫罪，卻自稱「公益律師」；林陣營回應有許多是法扶指派的案件，吳宗憲競辦再批，這些爭議案件是林國漳「自選、收費接案」，林說謊騙宜蘭人。

串聯雙北 川端橋重啟 侯友宜、蔣萬安玩川伯哏

跨越新店溪、串聯台北中正與新北永和的川端橋，歷經中正橋改建及橋體修復，昨重新啟用。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安與國民黨新北市長參選人李四川同框，侯、蔣致詞時不約而同拿李四川開起「川」字哏，蔣稱他是串起兩座橋的「第三座橋梁、最有經驗的川伯」，侯直誇「川端橋這名字真好」，讓老橋重生典禮增添不少話題。

民進黨期待「洋流」 吸引異溫層青年

年輕選票向來是各政黨兵家必爭之地，民進黨為擺脫二○二四年大選青年票流失困境，今年除了端出婚育宅、ＴＰＡＳＳ等「政策牛肉」，近來亦啟動青年志工輔選團為選戰注入活力，黨內也高度關注台北市長參選人沈伯洋掀起的「洋流」效應，看好他能有效活絡綠營基本盤與青年票。

觀察站／藍白分合 牽動年輕游離票

年底選舉倒數兩個多月，「掌握年輕人就掌握未來」已成政壇鐵律，藍綠白都試圖透過政策轉譯、民生議題與空戰催票，搶攻這塊多達兩百八十萬票的兵家必爭之地。

兵家必爭 藍搶青年票 將世代焦慮議題化為政見

年底九合一選舉倒數兩個多月，藍白陣營積極搶攻青年票。國民黨青年事務發展委員會昨啟動「二○二六青年行動三部曲：用青年選票為家鄉找出路」，從「不缺席、提解方、動起來」分階段推進，呼籲青年十一月廿八日返鄉投票，透過實際參與公共事務，承擔與接棒，接力改造家鄉。

同框拜票！張麗善力挺柯志恩 反擊賴總統

南部藍營縣市長參選人拉抬選情，高雄市雲林同鄉會昨晚開理監事會，國民黨高市長參選人柯志恩和雲縣長張麗善同框，張力挺柯「絕對能勝任高市長職務」；而賴清德總統前天到雲林輔選稱不能容許雲林變成張家的天下，張麗善反擊說「雲林不只有張家，還有蘇家」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。