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宜蘭選戰 藍控林國漳為詐欺辯護非公益

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

國民黨立院黨團昨指控民進黨宜蘭縣長參選人林國漳曾幫性侵、詐騙或貪汙犯辯護、幫減刑脫罪，卻自稱「公益律師」；林陣營回應有許多是法扶指派的案件，吳宗憲競辦再批，這些爭議案件是林國漳「自選、收費接案」，林說謊騙宜蘭人。

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宜蘭選戰升溫，日前有民眾在網路平台貼文，指控林國漳幫加害人辯護、開脫罪名，無疑是對被害人家庭二次傷害；國民黨立委王鴻薇昨在記者會中表示，林稱長期投入法律扶助、公益，但卻幫性侵、詐騙犯、聚眾群毆分子辯護，「真是公益律師？」

立委林沛祥也說，宜蘭人去年被詐騙財損十幾億元，林國漳卻幫詐欺犯辯護，怎對得起宜蘭鄉親？

對此，林國漳團隊發言人高紫庭、高大凱回擊藍營踐踏法律人專業，為了政治鬥爭，把「法律扶助」與「強制辯護」制度妖魔化，不僅是赤裸裸的法盲行徑，更是對全台灣司法人員專業的惡意踐踏。

高紫庭指出，林國漳執業卅多年，經手案件超過一、兩千件，許多是法律扶助基金會指派的公益案件；高大凱也表示，辯護不是幫壞人脫罪，是捍衛程序正義，透過審檢辯三方努力，才能發現事實真相。

林國漳先前遭藍委爆料兼任三個國營事業董監事，被質疑是政治酬庸肥貓，林陣營先前稱一切合法，反批藍營抹黑；國民黨參選人吳宗憲昨稱，經了解，這是民進黨內部提供資料、搞內鬥，並反擊綠營這半年「抹黑、潑我多少髒水？」

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