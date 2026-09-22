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台東綠營尊饒 藍團結牌反制

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

兼任民進黨主席的賴清德總統近期二度為台東縣長參選人陳瑩助選，民進黨大咖採「尊饒」策略，同聲肯定縣長饒慶鈴政績，並喊出打破「藍綠框架」口號，猛攻藍營基本盤及泛藍選票。國民黨縣長參選人吳秀華則發布饒慶鈴陪同拜票同框照，強調國民黨非常團結。

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台東縣政治版圖向來藍大於綠，饒慶鈴四年前連任時囊括六成選票。此次民進黨徵召立委陳瑩參選縣長，成功整合前立委劉櫂豪與賴坤成解決長期分裂問題，更高規格找來前總統蔡英文擔任競選總部主任委員。

蔡前總統先前參訪台東博覽會後發文，稱讚縣長饒慶鈴推動慢經濟，走出台東的特色。前天陳瑩成立競選總部，賴總統又肯定台東長照據點九年成長廿二倍，「大家應該把掌聲給饒慶鈴」。外交部長林佳龍更提及，蔡英文參訪台東時，饒慶鈴全程陪同，「這代表什麼，心裡是什麼意思，大家懂的都懂 」。

原民會主委曾智勇更直白，指饒慶鈴表現很好，「在她心裡，最適合接棒縣長的人是陳瑩，所以我們要達成饒縣長願望，讓陳瑩接棒」。

綠營「尊饒」策略攻勢猛烈，吳秀華昨則發布縣長饒慶鈴及立委黃建賓、黃仁陪同她走訪關山、池上及卑南照片，展現藍營團結相挺力量。並表示未來會持續完善台東基礎建設，逐步調降免繳健保費的適用年齡、擴大老人福利卡使用範圍，推動「一鄉鎮一公托」，從長輩照顧到年輕家庭育兒。

針對藍綠參選人都想爭取支持，饒慶鈴低調表示，感謝賴總統對台東縣政府施政的肯定。

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