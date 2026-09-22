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同框拜票！張麗善力挺柯志恩 反擊賴總統

聯合報／ 記者徐白櫻陳雅玲／連線報導
雲林縣長張麗善（前右二）昨專程到高雄為柯志恩（前右三）輔選，柯志恩相當開心，逢人就介紹「她（張麗善）是我的好姐妹」。記者徐白櫻／攝影
雲林縣長張麗善（前右二）昨專程到高雄為柯志恩（前右三）輔選，柯志恩相當開心，逢人就介紹「她（張麗善）是我的好姐妹」。記者徐白櫻／攝影

南部藍營縣市長參選人拉抬選情，高雄市雲林同鄉會昨晚開理監事會，國民黨高市長參選人柯志恩和雲縣長張麗善同框，張力挺柯「絕對能勝任高市長職務」；而賴清德總統前天到雲林輔選稱不能容許雲林變成張家的天下，張麗善反擊說「雲林不只有張家，還有蘇家」。

2026九合一選舉

張麗善和柯志恩以「好姐妹」相稱，張說，跟柯是第九屆立法院同事，當年僅卅五席立委，一人要身兼數職，為抵擋不公不義法案、群策群力，在立院看見柯志恩的魄力與專業，希望在高雄的雲林鄉親支持柯志恩，也打電話回去雲林為張嘉郡拉票，明年讓柯志恩與張嘉郡並肩作戰。

柯志恩表示，以前她與張麗善在立法院並肩作戰，當時張麗善就已經展現領導者氣勢，希望高市府以後有機會跟雲林縣政府一起打拚。

由於賴清德總統前天為雲縣長參選人劉建國成立競選總部站台，致詞稱「張家兄長做完縣長交給小妹，小妹做完又要交給姪女」等語，張麗善說，「如果可以傳承跟世襲的話，張榮味卸任時，我應該就要順理來接了」，自己當年不只一次退選、落選，在鄉親鼓勵下持續努力，才有機會為雲林服務。

張麗善直言「不要忘了，雲林不只有張家，還有蘇家」，這麼多年來誰真正為鄉親做事？誰又沒能發揮最高效率？鄉親都會用理性與智慧做判斷。

另，雲林年底縣長選戰，縣治所在斗六市的發展屢成藍綠攻防焦點，藍營參選人張嘉郡昨發表斗六市未來十年城市藍圖，她說，斗六人口穩定，石榴科技實驗學校（石榴國中）從招生不足，透過發展科技實驗教育成功轉型，未來她將推動增設高中部成為科技實驗完全中學，培養具備科技素養與創新能力的新世代人才。

張嘉郡指出，雲科大已建置智慧電動車電控系統區域產業人才培育基地，希望鏈結雲科大與產業資源，優先加速推動斗六智慧電動車創新產業園區，打造ＡＩ、自駕系統、智慧製造等完整產業生態，讓企業能在斗六完成研發、測試、驗證、人才媒合及產學合作，讓教育與產業成為推動斗六下一個十年雙引擎，打造成中台灣ＡＩ智慧產業新核心。

2026九合一選舉 張麗善 柯志恩 張嘉郡

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